홈 연예가화제 저스틴·헤일리, 비버 부부 한국에 체크인 입력 2026.10.23 06:59 수정 2026.10.23 06:59 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 저스틴 비버·헤일리 비버가 패션 브랜드 '스카이라크(SKYLRK)' 팝업 론칭행사에 참석을 위해 23일 오전 인천국제공항을 통해 입국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '이상화♥' 강남, 어머니 위해 작업실 계약…"이제 나한테 기대도 된다" ('강나미') 로이킴, 지예은♥바타 결혼식 축가 두고 진땀…"한입으로 두말하시냐" ('짐종국') '장윤정♥' 도경완, 120억 펜트하우스 살면서도 불만이네…"관리비 압박 심해" ('편스토랑') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT