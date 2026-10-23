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저스틴 비버·헤일리 비버가 패션 브랜드 '스카이라크(SKYLRK)' 팝업 론칭행사에 참석을 위해 23일 오전 인천국제공항을 통해 입국했다.
저스틴·헤일리, 비버 부부 한국에 체크인
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

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