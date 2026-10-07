아이돌네이션 김혜수가 과감한 홀터넥 드레스를 입고 등장했다. / 사진=텐아시아DB

아이돌네이션 김혜수가 과감한 홀터넥 드레스를 입고 등장했다. / 사진=텐아시아DB

인플루언서 아이돌네이션 김혜수가 과감한 홀터넥 드레스로 부산국제영화제 레드카펫을 밟았다.김혜수는 지난 6일 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 레드카펫에 참석했다.김혜수는 몸에 밀착되는 황금빛 롱드레스를 입고 등장했다. 홀터넥 형태의 의상은 어깨와 쇄골을 드러낸 데 이어 가슴 중앙까지 깊게 파인 파격적인 디자인으로 시선을 끌었다. 깊게 파인 네크라인은 볼륨감 있는 몸매를 강조했다.광택 있는 소재와 몸의 실루엣을 강조한 드레스에 골드 액세서리를 매치해 화려한 분위기를 자아냈다. 여기에 얇은 흰색 숄을 매치해 은은한 포인트를 더했다.김혜수는 카메라를 향해 손을 흔들고 다양한 포즈를 취하며 여유롭게 레드카펫을 즐겼다. 과감한 드레스 역시 현장에서 주목받았다.제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 부산 영화의전당 일대에서 열린다.부산=박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr