홈 연예가화제 A20 SOUL, 라디오에서 만나는 또 다른 매력 입력 2026.10.19 13:08 수정 2026.10.19 13:08 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 A2O SOUL(에이투오 소울)이 19일 오후 서울 상암MBC 신사옥에서 열린 라디오 ‘정오의 희망곡 김신영입니다’ 출근길 포토콜에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 이세돌, 알고보니 누적 상금만 100억원이었다…은퇴 7년 차에 "백수가 힘들어" ('옥문아') 장승조, 결국 사과했다…환자 간에 이니셜 새긴 '닥터X' 악역 연기에 "죄송해" '27세' 김유정, 병원서 콜레스테롤 수치 경고받았다…"달걀 그만 먹으라고" ('홍건데') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT