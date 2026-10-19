TV텐 바로가기
그룹 A2O SOUL(에이투오 소울)이 19일 오후 서울 상암MBC 신사옥에서 열린 라디오 ‘정오의 희망곡 김신영입니다’ 출근길 포토콜에 참석했다.
A20 SOUL, 라디오에서 만나는 또 다른 매력
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지