그룹 티아라 지연이 베트남 팬 콘서트 비하인드 사진을 공개하며 근황을 전했다. / 사진=지연 SNS

그룹 티아라 지연이 베트남 팬 콘서트 비하인드 사진을 공개하며 근황을 전했다. / 사진=지연 SNS

그룹 티아라 지연이 베트남 팬 콘서트 비하인드 사진을 공개하며 근황을 전했다.지연은 지난 28일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진은 최근 베트남 호치민에서 열린 티아라 팬 콘서트 현장에서 촬영된 것으로 알려졌다.사진 속 지연은 레이스 장식이 들어간 흰색 무대 의상을 입고 대기하고 있다. 긴 머리를 반묶음으로 연출하고 은색 목걸이와 귀걸이 등 액세서리를 더했다."소몸에 붙는 의상도 눈길을 끌었다. 잘록한 허리와 슬림한 체형이 그대로 드러난 가운데 깊게 파인 상의로 볼륨감 있는 몸매를 뽐냈다. 무대 뒤에서 환하게 웃거나 카메라를 바라보는 모습도 함께 공개했다.지연은 최근 티아라 멤버들과 해외 무대에 오르며 팬들을 만나고 있다. 2009년 티아라 멤버로 가수 활동을 시작한 뒤 '거짓말', 'Bo Peep Bo Peep', 'Roly-Poly', 'Lovey-Dovey' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 솔로 가수와 배우로도 활동 영역을 넓혔다.한편 지연은 2022년 전 야구선수 황재균과 결혼했으나 2024년 이혼했다. 두 사람은 당시 서로의 다름을 극복하지 못해 별거 끝에 이혼에 합의했다고 밝혔다. 이후 지연은 티아라 활동과 SNS 등을 통해 근황을 전하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr