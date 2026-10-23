솔비와 이규한이 유튜브에 동반 출연했다. / 사진=유튜브 '솔비이즈백'

솔비와 이규한이 유튜브에 동반 출연했다. / 사진=유튜브 '솔비이즈백'

결혼을 발표한 가수 겸 화가 솔비와 배우 이규한이 유튜브를 통해 예비부부로서 첫인사를 전했다.지난 22일 유튜브 채널 '솔비이즈백'에는 '저의 예비 신랑을 소개합니다♥'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 솔비와 이규한이 함께 출연해 결혼을 앞둔 소감과 서로에게 호감을 느꼈던 순간을 이야기했다.이날 솔비는 "3년 안에 결혼한다고 했던 말을 또 지키기 위해 예비신랑 님을 소개하도록 하겠다. 인사하시죠?"라며 옆자리에 앉은 이규한을 소개했다. 이에 이규한은 "세상에서 가장 아름다운 분과 결혼을 앞둔 솔비 님의 예비신랑 배우 이규한입니다"라고 인사했다.솔비는 "'오만추' 이후로는 방송을 처음 하는 거라 살짝 어색하긴 하다"라고 말했다. 이규한은 "저희가 공개를 하면 가장 먼저 솔비 님의 유튜브에 출연해서 인사를 드리는 게 맞을 것 같아서 제가 먼저 출연하고 싶다고 얘기를 했다"라며 함께 영상을 촬영하게 된 이유를 설명했다.이규한은 '오만추' 종영 직후 솔비의 유튜브 채널을 구독했다고 밝혔다. 앞으로 채널이 더욱 활성화됐으면 좋겠다며 추가 출연에도 긍정적인 반응을 보였다.솔비는 과거 유튜브에서 3년 안에 결혼하겠다고 선언했던 영상을 언급하며 당시 이규한의 생각을 물었다. 이규한은 "3년을 기다려야 하나?"라고 답했다. 솔비가 "그때도 저를 좋아하고 있었던 거냐"라고 묻자 그는 "저는 20년 전부터 계속 좋아하고 있었다"라고 웃음을 안겼다.두 사람은 '오만추' 촬영 당시 손을 잡았던 순간도 떠올렸다. 솔비는 "'오만추' 때 차 안에서 손잡으면서 사실 굉장히 마음이 열렸지 않나. 궁금했다. 왜 그때 그냥 손잡기 미션만 하면 되는데 손을 오빠 쪽으로 딱 갖고 가서 잡았는지"라고 질문했다.이에 이규한은 "기억이 잘 없었다. 그렇게 가져갔는지. 왜냐면 운전도 하고 있었지. 처음 가보는 길을 운전하다 보니까 내비도 확인을 해야 했었지"라고 당시 상황을 설명했다. 그러면서 "근데 또 옆에는 너무나 신경이 쓰이는 아름다운 여성 솔비 님이 타고 계시지. 대화도 해야 하지. 촬영도 해야 하지. 솔직히 무슨 정신으로 촬영을 했는지 모르겠다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.한편 이규한과 솔비는 내년 4월 결혼식을 올릴 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr