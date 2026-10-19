이효리가 과거를 문제 삼는 남자 댄서에 극대노한다./사진제공=JTBC

이효리가 과거를 문제 삼는 남자 댄서에 극대노한다./사진제공=JTBC

이효리가 과거를 문제 삼는 남자 댄서에 극대노한다.19일 오후 9시 50분 방송되는 JTBC 예능 ‘연애전쟁’ 17화에서는 특별 외교관으로 가수 다영이 출격하는 가운데, 선남선녀 비주얼의 댄서 커플이 등장한다.3살 연하 남친의 군 생활을 기다려준 ‘곰신’ 여친은 “비혼주의였는데 남친의 결혼 플러팅에 넘어갔다”라고 고백한다. 그러나 군 복무 시절 결혼을 약속했던 남친은 전역 4개월 만에 돌연 마음을 바꿔 긴장을 자아낸다. 심지어 남친은 청약에 당첨돼 함께 살기로 했던 집 앞에서 “너랑 같이 안 살래”라는 폭탄 발언을 한다.여친의 과거 잘못을 문제 삼으며 결혼은 물론 동거 계획까지 뒤집으려는 연하 남친의 모습에 서장훈은 “이 정도면 헤어지고 싶어서 트집 잡는 거 아냐?”라며 분통을 터뜨린다. 이어 여친을 향해서도 “웃지 말고 정신 차려!”라고 따끔하게 일침한다. 급기야 이효리는 “저 정도 의심이면 다른 남자랑 모텔을 갔어야 돼”라는 발언까지 쏟아낸다.연하의 댄서 남친은 "여친이 날 불안하게 해 마음 식어"라고 변심의 이유를 밝힌다. 여친을 의심하게 된 결정적 사연을 공개하겠다는 남친에게 서장훈은 “별거 아니면 정신적 피해 보상 요구할 거야”라고 살벌한 경고를 날린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr