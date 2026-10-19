이효리가 과거를 문제 삼는 남자 댄서에 극대노한다./사진제공=JTBC
이효리가 과거를 문제 삼는 남자 댄서에 극대노한다./사진제공=JTBC
이효리가 과거를 문제 삼는 남자 댄서에 극대노한다.

19일 오후 9시 50분 방송되는 JTBC 예능 ‘연애전쟁’ 17화에서는 특별 외교관으로 가수 다영이 출격하는 가운데, 선남선녀 비주얼의 댄서 커플이 등장한다.

3살 연하 남친의 군 생활을 기다려준 ‘곰신’ 여친은 “비혼주의였는데 남친의 결혼 플러팅에 넘어갔다”라고 고백한다. 그러나 군 복무 시절 결혼을 약속했던 남친은 전역 4개월 만에 돌연 마음을 바꿔 긴장을 자아낸다. 심지어 남친은 청약에 당첨돼 함께 살기로 했던 집 앞에서 “너랑 같이 안 살래”라는 폭탄 발언을 한다.
이효리가 과거를 문제 삼는 남자 댄서에 극대노한다./사진제공=JTBC
이효리가 과거를 문제 삼는 남자 댄서에 극대노한다./사진제공=JTBC
여친의 과거 잘못을 문제 삼으며 결혼은 물론 동거 계획까지 뒤집으려는 연하 남친의 모습에 서장훈은 “이 정도면 헤어지고 싶어서 트집 잡는 거 아냐?”라며 분통을 터뜨린다. 이어 여친을 향해서도 “웃지 말고 정신 차려!”라고 따끔하게 일침한다. 급기야 이효리는 “저 정도 의심이면 다른 남자랑 모텔을 갔어야 돼”라는 발언까지 쏟아낸다.

연하의 댄서 남친은 "여친이 날 불안하게 해 마음 식어"라고 변심의 이유를 밝힌다. 여친을 의심하게 된 결정적 사연을 공개하겠다는 남친에게 서장훈은 “별거 아니면 정신적 피해 보상 요구할 거야”라고 살벌한 경고를 날린다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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