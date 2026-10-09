이서진이 '비서진'에서 고개를 숙인다. / 사진=텐아시아DB

서장훈이 '비서진'에 출연한다. / 사진제공=SBS

배우 이서진이 촬영 도중 실수를 인정하며 당황한 모습을 보인다.9일 방송되는 SBS 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 서장훈과 함께 강릉으로 떠난 이서진의 모습이 공개된다.이날 서장훈은 8살 때 방문했던 강릉 경포대를 44년 만에 다시 찾는다. 이서진을 비롯한 비서진은 서장훈을 위해 강릉 곳곳을 둘러보는 일정을 준비한다. 오랜만에 경포대를 찾은 서장훈은 평소와 달리 들뜬 모습을 보인다.여행 도중 이서진은 예상치 못한 실수를 저지른다. 갑작스러운 상황에 당황한 그는 "그건 내 실수야"라며 자신의 잘못을 인정한다. 구체적으로 어떤 일이 벌어졌는지는 방송에서 공개될 예정이다.이서진과 서장훈은 서로의 말투를 두고 이야기를 나누기도 한다. 서장훈은 "이서진보다는 내가 더 따뜻하다"고 주장한다. 이어 서장훈이 "혼자 있으면 센치해진다"고 말하자 이서진은 "그게 갱년기야"라고 받아친다.두 사람의 씀씀이에 관한 이야기도 나온다. 평소 자신에게는 돈을 아끼지만 주변 사람들에게는 아낌없이 쓴다는 서장훈은 "천만 원 이상 회식도 OK"라고 밝힌다. 이에 이서진도 놀란 반응을 보였다는 전언이다.'비서진'은 이날 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr