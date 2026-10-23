두 차례 이혼을 겪은 이지현이 결혼생활의 어려움에 대한 자신의 생각을 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 '현생모드퀸지현' 영상 캡처

이지현이 결혼을 앞둔 구독자를 응원했다. / 사진=유튜브 채널 '현생모드퀸지현' 영상 캡처

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 결혼을 앞둔 구독자에게 현실적인 조언을 건넸다.22일 유튜브 채널 '현생모드퀸지현'에는 '취업? 이직? 결혼? 소송? 경험치 1000% 퀸지현이 고민 들어드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이지현은 구독자들이 보내온 사연을 읽으며 고민 상담에 나섰다.한 구독자는 결혼을 준비하면서 겪는 어려움을 털어놨다. 그는 "결혼이 원래 이렇게 어렵냐"며 이지현에게 조언을 구했다. 이에 이지현은 "맞다. 결혼이 세상에서 제일 어려운 거다. 넬슨 만델라도 이혼하고, 빌 게이츠도 이혼했다. 돈이 그렇게 많은 사람도 이혼한다"고 말했다.결혼을 준비할 때는 주변의 시선보다 예비부부의 생각이 중요하다고 당부했다. 이지현은 "두 분의 기준에 맞춰라. 두 분이 싸우고 불행하면 어떻게 할 거냐"며 "가족이 될 사람이니까 두 분의 관계가 우선이라고 생각하라"고 조언했다.결혼을 앞두고 부담을 느끼는 구독자에게 격려도 잊지 않았다. 그는 "지금 결혼을 앞두고 모든 선택이 다 버거울 거다. 세상에서 제일 어려운 일 하는 거니까"라며 "부담되는 건 모두가 마찬가지다. 그러니 너무 걱정 말고 결혼 잘하라"고 응원했다.한편 이지현은 두 차례 이혼한 뒤 현재 1남 1녀를 홀로 키우고 있다. 지난해 미용 국가자격증을 취득한 그는 현재 미용실에서 마케팅 원장으로 일하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr