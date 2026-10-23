그룹 쥬얼리 출신 이지현이 결혼을 앞둔 구독자에게 현실적인 조언을 건넸다.
22일 유튜브 채널 '현생모드퀸지현'에는 '취업? 이직? 결혼? 소송? 경험치 1000% 퀸지현이 고민 들어드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이지현은 구독자들이 보내온 사연을 읽으며 고민 상담에 나섰다.
한 구독자는 결혼을 준비하면서 겪는 어려움을 털어놨다. 그는 "결혼이 원래 이렇게 어렵냐"며 이지현에게 조언을 구했다. 이에 이지현은 "맞다. 결혼이 세상에서 제일 어려운 거다. 넬슨 만델라도 이혼하고, 빌 게이츠도 이혼했다. 돈이 그렇게 많은 사람도 이혼한다"고 말했다. 결혼을 준비할 때는 주변의 시선보다 예비부부의 생각이 중요하다고 당부했다. 이지현은 "두 분의 기준에 맞춰라. 두 분이 싸우고 불행하면 어떻게 할 거냐"며 "가족이 될 사람이니까 두 분의 관계가 우선이라고 생각하라"고 조언했다.
결혼을 앞두고 부담을 느끼는 구독자에게 격려도 잊지 않았다. 그는 "지금 결혼을 앞두고 모든 선택이 다 버거울 거다. 세상에서 제일 어려운 일 하는 거니까"라며 "부담되는 건 모두가 마찬가지다. 그러니 너무 걱정 말고 결혼 잘하라"고 응원했다.
한편 이지현은 두 차례 이혼한 뒤 현재 1남 1녀를 홀로 키우고 있다. 지난해 미용 국가자격증을 취득한 그는 현재 미용실에서 마케팅 원장으로 일하고 있다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
22일 유튜브 채널 '현생모드퀸지현'에는 '취업? 이직? 결혼? 소송? 경험치 1000% 퀸지현이 고민 들어드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이지현은 구독자들이 보내온 사연을 읽으며 고민 상담에 나섰다.
한 구독자는 결혼을 준비하면서 겪는 어려움을 털어놨다. 그는 "결혼이 원래 이렇게 어렵냐"며 이지현에게 조언을 구했다. 이에 이지현은 "맞다. 결혼이 세상에서 제일 어려운 거다. 넬슨 만델라도 이혼하고, 빌 게이츠도 이혼했다. 돈이 그렇게 많은 사람도 이혼한다"고 말했다. 결혼을 준비할 때는 주변의 시선보다 예비부부의 생각이 중요하다고 당부했다. 이지현은 "두 분의 기준에 맞춰라. 두 분이 싸우고 불행하면 어떻게 할 거냐"며 "가족이 될 사람이니까 두 분의 관계가 우선이라고 생각하라"고 조언했다.
결혼을 앞두고 부담을 느끼는 구독자에게 격려도 잊지 않았다. 그는 "지금 결혼을 앞두고 모든 선택이 다 버거울 거다. 세상에서 제일 어려운 일 하는 거니까"라며 "부담되는 건 모두가 마찬가지다. 그러니 너무 걱정 말고 결혼 잘하라"고 응원했다.
한편 이지현은 두 차례 이혼한 뒤 현재 1남 1녀를 홀로 키우고 있다. 지난해 미용 국가자격증을 취득한 그는 현재 미용실에서 마케팅 원장으로 일하고 있다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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