뜯어말리는 결혼은 봤어도 이런 응원은 처음…이규한, ♥솔비에 "20년 전부터 계속 좋아했다"

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '솔비이즈백'

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배우 이규한이 가수 솔비와 결혼을 발표한 가운데, 두 사람을 향한 응원이 쏟아지고 있다.22일 '솔비이즈백' 채널에는 "저의 예비 신랑을 소개합니다"라는 제목의 영상이 게재됐다. 지난 15일 결혼 소식을 알린 지 일주일 만에 두 사람이 함께 나선 영상이다.영상이 공개되자 댓글창에는 축하의 물결이 이어지고 있다. "전국민이 이렇게 자기일처럼 응원하는건 처음인듯", "전국민이 뜯어 말리는건 봤어도 응원하고 부러워하는건 첨본다", "남의 결혼 이 정도로 축하하는 거 진짜 얼마만이야" 등 뜨거운 반응이 쏟아지는 중이다.이규한을 향한 관심도 뜨겁다. 누리꾼들은 "이규한 인상이 훨씬 부드러워졌다", "쌩얼인데도 저 정도로 멋있다니", "다 맞춰주면서도 리드하는 스킬이 있네", "솔비와 이규한의 재발견인듯" 등의 댓글을 쏟아냈다.두 사람은 지난해 KBS Joy·KBS2 '오래된 만남 추구'(이하 '오만추')로 인연을 이어왔다. 솔비는 “3년 안에 결혼한다고 했던 말을 지키기 위해서 예비 신랑님을 소개하도록 하겠다”며 말문을 열었다.이번 출연은 이규한의 요청으로 성사됐다. 그는 "결혼을 공개하면 가장 먼저 솔비 님의 유튜브에 출연해서 인사드리는 게 맞을 것 같아서 내가 먼저 출연하고 싶다고 이야기했다"고 강조했다.방송 당시 시청자들의 눈길을 끈 장면 이야기도 나왔다. 솔비가 "나는 왜 그때 그냥 손잡기 미션만 하면 되는데 손을 오빠 쪽으로 갖고 가서 잡았는지 궁금했다"고 하자, 이규한은 "내가 그렇게 손을 가져갔는지 기억나지 않는다"고 받았다.이규한은 '오만추' 녹화 직후부터 '솔비이즈백' 영상을 빠짐없이 챙겨 봤다. 솔비가 결혼 시점을 ‘3년 안'으로 못 박은 영상 이야기가 나오자, 그는 “3년을 기다려야 하나?”라고 되물었다.솔비가 그때도 자신에게 마음이 있었는지 확인하자, 이규한은 “20년 전부터 계속 좋아하고 있었다”고 고백했다조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr