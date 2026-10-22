[사진 제공 = 대한장애인 유도협회]

[사진 제공 = 대한장애인 유도협회]

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배우 이정진이 뜻깊은 동행을 펼쳤다.이정진은 지난 19일부터 21일까지 일본에서 열린 '2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회'의 '유도 경기' 일정에 대한장애인유도협회 홍보대사 자격으로 동행해 대한민국 국가대표 선수단을 응원했다.이번 대회에서 대한민국 장애인 유도 국가대표 선수단은 은메달 2개를 획득하며 값진 성과를 거뒀고 이정진은 선수들에게 아낌없는 응원을 보냈다. 이정진은 올해로 3년째 대한장애인유도협회 홍보대사로 활동하며 장애인 유도와 선수들을 향한 꾸준한 관심과 애정을 보여주고 있다.지난 6월 21일 열린 '월리를 찾아라 런 인 서울(월리런)'에서는 장애인 유도 국가대표 선수들과 함께 달리며 뜻깊은 시간을 보냈다. 이렇듯 당시 선수들과 나란히 출발선에 서서 완주까지 함께했던 이정진은 이번 아시안 패러게임에서도 선수들의 도전을 가까이에서 응원했다.그는 소속사를 통해 "선수단 모두가 부상 없이 안전하게 경기를 마쳐 무엇보다 기쁩니다. 아울러 은메달 2개를 수확하며 대회를 뜻깊게 마무리하게 되어 홍보대사인 저 역시 감회가 새롭습니다"라고 소감을 밝혔다.이어 "이번 대회에서 얻은 자신감을 바탕으로 2028 LA 패럴림픽을 향해 나아가는 선수들을 계속해서 곁에서 응원하겠습니다. 앞으로도 국민 여러분의 많은 응원과 성원을 부탁드립니다"라고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr