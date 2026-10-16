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첸백시 시우민이 16일 서울 성동구 원밀리언 스튜디오에서 열린 ‘디오스피스(DAUSPICE) X 하리무 협업’ 기념 ‘PARTY : THE MUSE’에 참석했다.
시우민, 시크 카리스마
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

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