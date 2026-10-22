이미지 크게보기 사진 = 이혜영이 미국에 있는 3층 대저택 친정집을 공개했다 / 유튜브 채널 '혜영이는 못말려'

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방송인 이혜영이 3년 만에 미국 친정집을 찾았다.22일 '혜영이는 못말려' 채널에는 "미국 3층 대저택 최초 공개! 3년 만에 친정집 방문한 이혜영"이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 이혜영은 "저희 친정에 오신 걸 환영합니다"라며 집 안으로 안내했다. 붉은 벽돌에 잿빛 지붕을 얹은 3층 집은 숲속에 들어앉은 유럽 귀족의 별장을 떠올리게 했다.이혜영은 "돌아가실까 봐 걱정이 돼서 주택에서 건강하게 살게 하고 싶어서 빨리 집 알아보라고 했다"며 수술을 받은 어머니가 집을 고르던 때를 떠올렸다. 이어 "이건 이래서 안 되고 저건 저래서 안 되고, 자기가 진짜 한 100년 더 살 것처럼 그렇게 하더니 이 집을 잘 마련하신 거 같다"고 말했다.1층에는 어머니가 피아노를 치는 방이 있었다. 이혜영은 이곳에 걸린 자신의 그림을 소개하며 "아빠 돌아가시고 그 해 엄마 너무 슬퍼하지 마, 제가 있잖아. 울타리 안에 우리가 있으니까 너무 슬퍼하지 말라는 그림을 그렸던 거야"라고 설명했다.이혜영은 "아버지가 돌아가시고 엄마가 그때 정신적인 충격이 좀 컸던 거 같다. 아빠랑 살던 집에 못 들어가겠대. 그래서 그냥 다 버려 달래"라며 "아버지 유품이나 이런 것도 잘 챙겨 놓고 막 이랬어야 되는데"라고 털어놨다.어머니의 미국 생활도 전했다. 이혜영은 "처음에는 맨날 한국 오고 싶다고 울고 해서 신경 많이 쓰였는데, 지금 전혀. 공기도 좋고 행복하신가 봐"라고 밝혔다.제작진이 본가를 찾은 게 얼마 만인지 묻자, 이혜영은 “3년 전에 왔나?”라고 답했다. 폐암 투병을 겪은 그는 "오고 싶어도 그때는 올 수 있는 체력이 안 돼 가지고"라며 "그만큼 제가 건강해진 거예요"라고 웃음을 터뜨렸다.한편 이혜영은 2004년 가수 이상민과 부부의 연을 맺었지만, 1년 만에 갈라섰다. 2011년에는 금융업에 종사하는 사업가와 재혼해 의붓딸과 함께 지내고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr