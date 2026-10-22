'모친 절연' 장윤정, 할머니는 "가난 물리쳐줄 아기"…父 "원수도 못 갚고 이 지경"

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '장공장장윤정'

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가수 장윤정이 세상을 떠난 할머니를 떠올렸다.22일 '장공장장윤정' 채널에는 "귀한 분 모시고 예쁜 추억을 낚고 왔습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다. 장윤정은 아버지와 낚싯대를 드리운 채 옛이야기를 나눴다.장윤정은 "할머니한테 뜨는 모습을 못 보여드린 게 너무 속상하다"며 아쉬움을 숨기지 않았다. 할머니는 생전 시골에서 손녀가 TV에 나오기만을 기다렸다. 장윤정은 "할머니가 그 시골에서 '도대체 언제 TV에 나오냐'고 하셨다더라. 그런데 내가 뜨는 걸 못 보고 돌아가셨다"고 말을 이었다.곁에 있던 아버지의 생각도 같았다. 그는 "그때까지 사셨으면 아마 온 동네가 들썩이게 한 달은 춤을 추고 다니셨을 거다"라며 어머니를 그리워했다. 장윤정은 "할머니가 내가 뜨는 걸 못 보고 돌아가셔서 그게 진짜 너무 한스럽다"며 안타까워했다.아버지는 부모의 묘소에 갈 때마다 빠뜨리지 않는 말이 있다. 그는 "할머니, 할아버지 산소 가서 항상 앉아서 술 한 잔 따라드리고 말하는 게 '어머니, 우리가 그렇게 돈에 원수 갚는다고 하고 원수도 못 갚고 이 지경이 됐는데 윤정이가 천운을 받아서 이렇게 돼서 내가 이 자리에 어머니한테 와서 이렇게 늦게나마 효도를 드린다'고 한다"고 밝혔다.할머니의 기도는 장윤정이 갓난아기일 때부터 시작됐다. 장윤정은 "집이 워낙 시골인 데다 가난했는데 우리 할머니가 날 붙들고 아기 때부터 '우리 가난을 물리쳐줄 아기'라는 말씀을 하셨다. 그래서 절에 가서 그렇게 기도를 하셨다"고 이야기했다.아버지도 “(어머니가) 그때부터 윤정이를 하늘에서 내렸다고 했다. 어떻게 그렇게 알았을까 싶다”고 거들었다.장윤정은 "나는 할머니 말 때문에 '내가 이 집안에서 가난을 물리쳐야 되는 사람이구나'라는 걸 아기 때부터 생각했던 것 같다"고 회상했다.한편 장윤정은 2013년 부모의 이혼 소송이 진행되던 시기 모친과 돈 문제로 부딪친 뒤 왕래를 끊었다. 모친 육 씨는 최근 장윤정의 이름을 앞세운 투자 사기 혐의로 1심에서 징역 10개월을 선고받았다. 피해 규모는 3000만 원대이며, 육 씨 측은 판결을 받아들이지 않고 항소했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr