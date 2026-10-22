사진 = 'MBCdrama' 유튜브 채널 캡처

사진 = 'MBCdrama' 유튜브 채널 캡처

MBC 드라마 '라이어'의 주연 배우 유연석과 서현진이 예능 콘텐츠를 통해 10년 전 호흡을 맞춘 사이다운 환상의 티키타카와 치열한 심리전을 펼쳐 눈길을 끌었다.유튜브 채널 'MBCdrama'에서는 '유연석X서현진, 과연 최강 라이어는 누구?'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 10년전인 2016년 SBS 드라마 '낭만닥터 김사부' 시즌 1에서 열정 넘치는 의사 강동주와 윤서정 역으로 많은 사랑을 받았던 유연석과 서현진이 등장했다.두 사람은 10년만에 이번 드라마 '라이어'를 통해 10년 만에 다시 재회했다. 공개된 동영상에서 두 사람은 서로의 거짓말 실력을 겨루는 '최강 라이어 선발대회'를 진행하며 시종일관 자연스럽고 유쾌한 연호흡을 선보였다.키워드 심리 게임에서 두 사람은 서로 힌트를 주면서도 은근히 혼란을 유도하는 모습으로 재미를 선사했다. 서현진이 '닭똥집'을 정답으로 이끌려 할 때 유연석이 '맥주' 등 먹거리 관련 질문으로 오답을 내놓자 서로 당황해하며 폭소를 터뜨렸다.이어진 거짓말 챌린지 게임에서 유연석은 이어폰을 책상에 떨어뜨리는 소리를 활용해 청진기 연기를 펼쳤고 서현진은 이에 크게 웃으며 정답을 맞혀 절친한 친밀감을 과시했다.진실 게임 코너에서는 현실 케미가 폭발했다. 상대방을 오빠라고 생각하는지 묻는 질문에 서현진은 "아니다"라고 솔직히 답해 유연석을 당황하게 만들었다. 유연석이 자신에게 열받은 적이 있는지 묻자 서현진은 "늘 그런 느낌을 받는다"며 장난스러운 티격태격 행보를 보여 웃음을 자아냈다.게임을 마친 후 서로의 본심을 너무 많이 확인했다며 멋쩍어한 유연석과 서현진은 드라마 '라이어'에 대한 기대와 애정을 당부하며 대담을 훈훈하게 마무리했다.한편 다수의 매체 보도에 따르면 서현진은 최근 부친상을 당했으며 현재 가족과 함께 장례 절차를 준비하고 있다. 빈소는 아직 마련되지 않은 것으로 전해졌다. 서현진은 오는 30일 MBC 드라마 '라이어' 첫 방송을 앞둔 상황이라 더욱 안타까움을 자아내고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr