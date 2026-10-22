[사진 제공=브랜뉴뮤직]

버벌진트가 새 싱글 ‘가정법’으로 컴백한다.버벌진트는 오늘(22일) 오후 6시 새 싱글 ‘가정법 (feat. 그냥노창, B-Free & 율음)’을 발매한다. 이번 신곡은 지난달 29일 공개한 ‘SUPERDRY (feat. Luci Gang)’에 이어 약 3주 만에 선보이는 두 번째 선공개 싱글이다.더불어 발매를 앞둔 정규 앨범 ‘10년동안의오독 II’의 수록곡이다. ‘10년동안의오독 II’는 2012년 발매된 ‘10년동안의오독 I’의 뒤를 잇는 작품으로, 약 14년 만에 선보이는 후속 앨범이라는 점에서 의미를 더한다.전작 ‘10년동안의오독 I’은 버벌진트 특유의 정교한 라임과 재치 있는 스토리텔링으로한국 힙합 팬들에게 깊은 인상을 남긴 앨범이다. 오랜 시간이 흐른 뒤 다시 한번 ‘오독’이라는 이름을 꺼내 놓은 버벌진트의 새로운 음악적 행보에 힙합 팬들의 관심이 집중되고 있다.이번 선공개곡 ‘가정법’은 ‘만약 그때 다른 선택을 했다면 지금의 나는 어떤 모습일까’라는 질문에서 출발한 곡이다. 누구나 한 번쯤 떠올려 봤을 법한 과거의 선택과 그로 인해 달라졌을지도 모를 삶을 버벌진트 특유의 솔직 담백한 화법으로 풀어냈다.특히 이번 싱글에는 개성 강한 음악 세계를 구축해 온 래퍼 겸 프로듀서 그냥노창과 래퍼 B-Free(비프리)가 피처링으로 참여했다.여기에 율음의 기타 연주가 더해져 곡의 감정선을 한층 풍성하게 만들었다. 각기 다른 음악적 개성을 지닌 아티스트들이 버벌진트와 만나 어떤 시너지를 만들어냈을지 기대를 쏠린다.한편, 버벌진트의 새 싱글 ‘가정법 (feat. 그냥노창, B-Free & 율음)’은 오늘(22일) 오후 6시 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr