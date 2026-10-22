서장훈이 거친 훈육 방식을 고집하는 남편에 분노한다. /사진제공=JTBC

서장훈이 거친 훈육 방식을 고집하는 남편에 분노한다. /사진제공=JTBC

서장훈이 거친 훈육 방식을 고집하는 남편에 분노한다.22일 오후 9시 50분 방송되는 JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’에서는 25기 세 번째 부부인 ‘챔피언 부부’의 남은 가사조사와 심층 상담 현장이 공개된다.지난주에 이어 공개되는 아내 측 가사조사 영상에서는 경기에서 지고 돌아온 아들의 뺨을 때리는 등 폭언과 폭력을 서슴지 않는 ‘챔피언 남편’의 충격적인 양육 방식이 밝혀진다. 아빠가 집에 들어서기만 해도 방문을 닫고 자리를 피하는 아이들의 모습은 안타까움을 더한다. 그럼에도 남편은 “잘못하면 맞아야 합니다”라며 자신의 혹독한 방식을 굽히지 않는다. 폭력은 정당화될 수 없다는 조사관들의 만류에도 요지부동인 남편의 태도에 서장훈 소장도 분통을 터뜨린다.남편 측 가사조사에서는 남편의 거친 훈육으로부터 아이들을 지키기 위해 이혼까지 고민한 아내와, 아이들의 문제 행동이 오히려 아내 탓이라고 주장하는 남편의 갈등이 공개된다. 남편은 아이들의 버릇이 나빠지는 건 뭐든 들어주는 아내 탓이라며 불만을 터뜨린다. 링 위에서는 누구보다 매서운 아내가 아이들 앞에서만 한없이 약해진다는 것. 남편은 아이들에게 유독 엄격할 수밖에 없었던 속사정을 털어놓으며, 거친 훈육 뒤에 감춰진 속마음을 밝힌다.이호선 상담가와의 상담에서도 “이렇게 고집 센 남자는 정말 오랜만”이라는 말이 나올 만큼 남편의 완강한 태도는 꺾일 줄 모른다. 그러나 찔러도 피 한 방울 나오지 않을 것 같다던 챔피언 남편이 뜻밖의 순간에 눈물을 보인다. 이호선 상담가는 그런 남편을 위한 맞춤 솔루션을 제시하고, 남편이 이를 받아들였다는 이야기를 전해 들은 아내는 놀라움을 감추지 못한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr