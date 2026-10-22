사진 = 성해은 인스타그램

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'환승연애2' 출신 성해은이 가을 분위기가 물씬 풍기는 일상 사진으로 청순한 매력을 뽐냈다.성해은은 최근 자신의 인스타그램에 "온다 손난로의 계절이 …..🥺"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 성해은은 창밖으로 푸른 나무가 보이는 공간에서 의자에 앉아 환하게 웃고 있다. 차분한 브라운 계열의 니트 상의에 넉넉한 흰색 바지를 매치하고 머리는 높게 묶어 자연스러우면서도 산뜻한 분위기를 연출했다. 한 손으로 입가를 살짝 가린 채 웃는 모습에서는 사랑스러운 매력이 돋보인다.이어진 사진에서 성해은은 노릇하게 구워진 디저트를 한 손에 들고 한입 베어 물고 있다. 위에서 내려다보는 카메라를 향해 눈을 크게 뜬 모습이 귀여운 분위기를 자아낸다. 니트가 한쪽 어깨 아래로 내려가 드러난 어깨선과 목선이 여성스러운 매력을 더한다.또 다른 사진에서 성해은은 작은 카메라를 들고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 고개를 옆으로 기울이고 소매로 감싼 손을 턱에 가져다 댄 채 카메라를 바라보는 모습이 인상적이다. 자연스럽게 흘러내린 니트와 부드러운 메이크업이 어우러지며 청초한 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 성해은은 의자에 앉아 휴대전화를 들고 거울에 비친 자신의 모습을 촬영하고 있다. 옆모습에서는 풍성하게 묶은 포니테일 헤어스타일이 돋보이며 거울 속에는 고개를 살짝 기울인 채 포즈를 취하는 모습이 담겼다. 브라운 니트와 흰색 바지의 편안한 조화가 깔끔한 가을 스타일링을 완성한다.이를 본 팬들은 "손난로 챙겨", "환절기 조심조심", "너무 예뻐", "예쁜이", "너무 예뿌다", "아련 청순 다하네" 등의 댓글을 달았다.한편 1994년생으로 32세인 성해은은 티빙 연애 예능 '환승연애2' 출연 이후 SNS와 다양한 브랜드 관련 활동을 통해 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr