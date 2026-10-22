사진 = 정소민 인스타그램

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배우 오윤아가 방송 촬영 현장에서 세련된 패션과 늘씬한 비율을 뽐냈다.오윤아는 최근 자신의 인스타그램에 "시간관찰자 더시크릿 💕💕📷🫶"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 오윤아는 민트색 벽과 붉은 수납장이 어우러진 방송 스튜디오에서 양팔을 벌린 채 카메라를 바라보고 있다. 분홍색과 흰색이 어우러진 트위드 스타일의 미니 투피스를 착용한 오윤아는 허리선을 살린 의상으로 날씬한 실루엣을 드러냈다. 긴 웨이브 머리를 한쪽 어깨로 늘어뜨리고 환하게 미소 지으며 사랑스러운 분위기를 연출했다.이어진 사진에서 오윤아는 같은 의상을 입고 두 손을 등 뒤로 모은 채 다리를 자연스럽게 교차하고 서 있다. 짧은 스커트 아래로 길게 뻗은 각선미가 돋보이는 가운데, 장식이 달린 아이보리색 뾰족구두가 여성스러운 스타일을 완성했다. 카메라를 향해 부드럽게 웃는 표정에서도 여유로운 매력이 느껴진다.또 다른 사진에서 오윤아는 짙은 갈색의 재킷과 바지를 맞춰 입고 앞선 사진과는 전혀 다른 분위기를 선보였다. 머리를 뒤로 묶어 단정하게 정리하고 풍성한 진주 목걸이를 착용해 우아한 느낌을 더했다. 고개를 살짝 기울인 채 시선을 아래로 향한 모습에서는 차분하면서도 시크한 매력이 드러난다.마지막 사진에서 오윤아는 같은 슈트 차림으로 두 팔을 가슴 앞에 교차하고 정면을 바라보고 있다. 어깨선이 반듯하게 잡힌 재킷과 여유롭게 떨어지는 바지의 조화가 세련된 실루엣을 강조한다. 깔끔하게 묶은 헤어스타일과 화려한 진주 목걸이가 어우러지며 당당하고 고급스러운 분위기를 완성했다.오윤아가 사진과 함께 언급한 '시간관찰자: 더 시크릿'은 일상에 기록된 시간을 관찰하며 몸이 보내는 신호와 건강에 관한 이야기를 풀어내는 tvN 프로그램이다. 오윤아는 박세미, 심용환과 함께 출연하며 다양한 건강 정보를 시청자들에게 전달하고 있다.최근 방송에서도 오윤아의 솔직한 발언이 관심을 모았다. 지난 4일 방송에서 오윤아는 환절기 피부 관리에 관한 이야기를 나누던 중 "이럴 때 얼굴 피부가 퍽퍽해지는 게 느껴진다"며 계절 변화에 따른 피부 고민을 털어놨다. 이날 방송에서는 무분별한 미용 시술의 위험성과 피부 관리에 관한 내용이 다뤄졌다.앞서 오윤아는 개인 유튜브 채널을 통해 이혼 11년 만에 재혼 소식을 직접 알리며 화제를 모았다. 당시 오윤아는 "정말 좋은 분을 만나게 돼서 결혼을 결정하게 됐다"며 "시부모님도 정말 좋은 분들이셔서 저희 민이를 손자처럼 받아주셨다"고 밝혔다.한편 오윤아는 1980년생으로 46세이며 2007년 비연예인과 결혼해 2015년 이혼했다. 이후 발달장애를 앓고 있는 아들을 홀로 키워왔으며 최근 재혼 소식을 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr