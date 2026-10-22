사진 = 정소민 인스타그램

사진 = 정소민 인스타그램

사진 = 정소민 인스타그램

사진 = 정소민 인스타그램

배우 정소민이 미모가 더 물 오른 듯한 사진을 공개했다.정소민은 최근 자신의 인스타그램에 "SGI 비하인드🌟"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정소민은 초록색 배경 앞에 놓인 의자에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 노란색 안전모와 남색 작업복을 착용하고 갈색 안전벨트와 장갑까지 갖춘 모습이 평소의 여성스러운 이미지와는 색다른 분위기를 자아낸다. 머리카락을 단정하게 묶은 채 혀를 살짝 내민 장난스러운 표정에서는 귀여운 매력이 드러난다.이어진 사진에서 정소민은 하늘색 셔츠에 회색 니트 조끼를 입고 책상 앞에 앉아 있다. 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 두 손을 포개 턱을 괴고 정면을 바라보는 모습이 눈길을 끈다. 차분한 스타일링에 또렷한 눈매가 어우러지며 단아하면서도 지적인 분위기를 보여준다.또 다른 사진에서 정소민은 의자에 앉아 고개를 들어 카메라를 올려다보고 있다. 한쪽 손을 얼굴 옆에 펼쳐 보이며 장난스러운 포즈를 취한 가운데, 옆으로 넘긴 검은 머리와 부드러운 메이크업이 청순한 비주얼을 돋보이게 한다. 앞선 사진의 차분한 표정과는 다른 생기 있는 모습이 인상적이다.마지막 사진에서 정소민은 머리를 뒤로 묶고 편안한 회색 상의를 입은 채 커다란 꽃바구니를 들고 있다. 정소민은 풍선을 향해 입술을 내밀며 귀여운 포즈를 취해 사랑스러운 매력을 더했다.정소민의 프로필상 키와 몸무게는 163cm에 44kg이다. 정소민은 데뷔 초 다소 통통한 이미지였으나 이후 약 10kg을 감량하며 슬림한 체형을 유지하고 있다.한편 1989년생으로 37세인 정소민은 최근 차기작으로 넷플릭스 시리즈 '딜러' 출연을 확정 지었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr