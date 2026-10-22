사진 = 디즈니+ ‘술래게임’

배우 윤상현이 디즈니+의 오리지널 예능 ‘술래게임’ 종영 소감을 밝혔다. 윤상현은 ‘술래게임’을 최종 2위로 마무리하며 데뷔 후 첫 서바이벌 도전을 성공적으로 끝냈다.윤상현은 22일 소속사를 통해 “현정완 PD님의 팬이었던 만큼 ‘술래게임’에 참가할 수 있어 행복했고 정말 영광이었다”는 진심 어린 종영 소감을 밝혔다.또한 “평소 서바이벌 프로그램을 다 챙겨볼 만큼 좋아했다”는 윤상현은 “미팅할 때부터 열정적이었고 꼭 참여하고 싶다는 의지도 강했던 작품이었다”며 ‘술래게임’을 향한 애정을 보였다.이번에 윤상현은 ‘술래게임’을 통해 피지컬과 브레인, 비주얼까지 모두 갖춘 능력캐로 활약하며 눈도장을 찍었다. 전략을 세우고 구체화하는 안정적인 플레이로 매 라운드 상위권에 오르며 짜릿한 쾌감을 선사했다. 탈락 위기에 놓였던 데스매치에서도 빠른 두뇌 회전을 이용한 기발한 전략으로 생존에 성공했다. 특히 마지막 화에서는 다리 부상으로 뛸 수 없는 상황에 놓이자 묘수를 두어 난관을 극복하는 등 서바이벌 샛별다운 모습을 보였다.이에 대해 윤상현은 “결승전에서 말왕 형과 단둘이 대결했던 순간이 잘 잊히지 않는다”며 우승을 목전에 두고 아깝게 놓친 아쉬움을 전하면서도 “앞으로 저의 행보도 지켜봐 달라”고 강조했다.한편 ‘술래게임’은 지난 21일 9~10화를 동시에 공개하며 막을 내렸다. 윤상현을 포함해 결승에 오른 말왕, 박지민, 양다일, 황재균 등 5인의 긴장감 넘치는 플레이가 이어지는 가운데 말왕이 우승, 윤상현이 준우승을 차지했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr