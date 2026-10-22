정민아와 동하가 구제시장 데이트를 즐기며 서로에게 한 걸음 더 다가갔다. / 사진 제공: KBS 1TV 일일드라마 방송 캡처

정민아와 동하가 구제시장 데이트를 즐기며 서로에게 한 걸음 더 다가갔다. / 사진 제공: KBS 1TV 일일드라마 방송 캡처

정민아와 동하가 구제시장 데이트를 즐기며 서로에게 한 걸음 더 다가갔다.지난 21일 방송된 KBS 1TV 일일드라마 '엄마가 미쳤어요' 18회는 닐슨코리아 전국 가구 기준 시청률 10.6%를 기록했다. 이날 방송된 전체 프로그램 가운데 가장 높은 시청률이다.이날 강다미(정민아 분)는 차승윤(동하 분)의 제안으로 구제시장을 찾았다. 의상디자이너를 꿈꾸는 강다미에게 차승윤은 옷을 고르는 방법부터 사람을 관찰하는 법까지 알려줬다.차승윤은 옷에만 관심을 보이는 강다미에게 "옷을 먼저 보는 게 아니라 사람을 먼저 봐야 한다"고 조언했다. 강다미가 다리가 아파 일어나지 못하자 직접 도와주기도 했다. 갑자기 가까워진 거리에 강다미는 얼굴을 붉히며 당황했다.방송 말미에는 차승윤이 강다미에게 선물까지 건넸다. 평소 냉정한 모습을 보이던 차승윤이 강다미에게는 세심하게 신경 쓰면서 두 사람 사이에 묘한 분위기가 형성됐다.반면 강다미의 가족에게는 또 다른 문제가 생겼다. 조미미(김희정 분)는 딸을 위해 모아둔 돈을 아들 강대치(김종훈 분)의 빚을 갚는 데 써야 할지 고민했다.강대치는 횡령 혐의로 출근 정지 처분을 받았지만 가족들에게는 이를 숨기고 있었다. 매일 출근하는 척 집을 나선 뒤 갈 곳 없이 시간을 보내는 상황이다.여기에 황금순(김영옥 분)의 지시로 악성 채권 추심에 나선 차세나(최유빈 분)가 강대치에게 연락하면서 새로운 갈등도 예고됐다.주경호(공정환 분)와 박지영(조미령 분)의 관계에서도 불편한 상황이 벌어졌다. '미미네 삼계탕' 맞은편에 병원을 개원한 주경호는 박지영에게 조미미의 가게로 개원 떡을 전달해 달라고 부탁했다.하지만 박지영은 강학성(이한위 분)의 전 아내인 조미미와 마주치는 것이 부담스러웠다. 결국 아픈 척 연기하며 심부름을 피했다.전진희(강경헌 분)는 백화점 VIP룸을 찾았다가 강다미가 자리에 없다는 사실을 알고 불쾌해했다. 황금순 역시 제사를 앞두고 전진희가 일을 피하려 할 것으로 예상하며 경계했다.방송 이후 시청자들은 "미미야 고민하지 말고 돈 다미한테 쓰자", "다미 이제 한 수 배웠다", "강다미랑 차승윤 너무 잘 어울린다" 등의 반응을 보였다.'엄마가 미쳤어요' 19회는 22일 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr