사진 = 김소현 인스타그램

사진 = 김소현 인스타그램

사진 = 김소현 인스타그램

사진 = 김소현 인스타그램

배우 김소현이 성숙하면서도 세련된 블랙 드레스 자태를 선보였다.김소현은 최근 자신의 인스타그램에 "The all-new electric CLA & GLC Launching Part"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김소현은 붉은색 차량 앞에 서서 양손을 차체에 가볍게 올린 채 포즈를 취하고 있다.어깨가 드러나는 블랙 미니 드레스에 검은색 스타킹을 매치해 늘씬한 몸매와 각선미를 강조했다. 가슴 아래까지 길게 내려오는 검은 생머리와 옆을 바라보는 표정이 어우러져 도회적인 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 김소현은 붉은색 벽에 걸린 메르세데스-벤츠 엠블럼 아래에서 로고 장식을 두 손으로 들고 있다. 드레스 상단의 섬세한 레이스 장식이 드러나며 길게 늘어뜨린 생머리와 차분하게 내리깐 시선이 성숙한 매력을 더한다. 손가락의 반지와 손목의 팔찌로 포인트를 준 모습도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 김소현은 두 손을 가슴 앞에서 모은 채 옆쪽을 바라보고 있다. 얼굴 가까이 촬영된 사진에서는 또렷한 눈매와 오뚝한 콧날, 자연스러운 입술 색이 돋보인다. 붉은 조명이 얼굴과 어깨에 은은하게 비치면서 검은 드레스와 긴 생머리가 한층 선명한 대비를 이룬다.마지막 사진에서 김소현은 메르세데스-벤츠 로고가 장식된 공간에서 카메라를 향해 부드럽게 미소 짓고 있다. 양쪽 어깨를 드러낸 드레스의 레이스 장식과 풍성하게 내려오는 긴 생머리가 조화를 이루며 청순한 매력을 보여준다.한편 1999년생으로 27세인 김소현은 아역배우 출신이며 추영우와 ENA '연애박사'를 통해 시청자들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr