배우 손예진이 화려한 음식 솜씨를 뽐냈다. / 사진=손예진 SNS

사진=손예진 SNS

배우 손예진이 화려한 음식 솜씨를 뽐냈다.손예진은 지난 21일 자신의 인스타그램에 "여러분도 건강하고 맛있는 것들 많이 드세요!!🫶"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 손예진이 매일 다르게 식사 메뉴를 구성해 화려한 음식 솜씨를 뽐낸 모습. 특히 적은 밥 양부터 건강식 위주의 다양한 반찬들이 가득해 눈길을 끌었다.특히 접시와 그릇 등 식기들이 화려한 무늬 없이 대체로 심플했으며 탁자 역시 고급스러움이 묻어나기보단 나무 재질로 단순한 디자인이라 시선을 끌었다.손예진은 "🍚정신없이 요리하고🫨 앉아서 다 같이 먹을 때가 제일 행복😘"이라며 남편 현빈, 아들과 함께하는 일상에서의 기쁨을 전했다.한편 손예진은 1982년생으로 올해 44세다. 2022년 배우 현빈과 결혼했으며 같은해 11월 아들을 출산했다. 그는 지난 9월 넷플릭스 시리즈 '스캔들'에서 조씨부인 역으로 약 24년 만에 사극 연기를 선보였다. 아울러 2027년 넷플릭스 시리즈 '버라이어티' 공개를 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr