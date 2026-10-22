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그룹 키키(KiiiKiii·지유, 이솔, 수이, 하음, 키야)가 중화권을 비롯한 해외 음원 차트에서 좋은 성적을 내고 있다.중국 음원 스트리밍 플랫폼 왕이윈뮤직(NetEase Cloud Music)이 발표한 2026년 3분기 결산 차트에 따르면, 키키의 미니 3집 'WhyKiiiKiii'(와이키키)는 '가장 인기 있는 한국어 앨범' 부문에 이름을 올렸다.지난 8월 나온 'WhyKiiiKiii'는 휴양지 '와이키키'의 발음에서 착안해 팀의 정체성을 엮어낸 앨범이다. 발매 당시 중국 QQ뮤직 신곡 차트와 인기곡, 급상승, 한국 차트 등에 연이어 진입했고, 쿠거우뮤직 한국 차트에서는 1위에 올랐다.서구권과 현지 시상식에서도 지표를 쌓아가고 있다. 키키는 지난 7월 미국 음악 전문 매체 빌보드가 꼽은 '2026년 최고의 K팝 노래 25곡(스태프 선정)'에서 '404(New Era)'로 1위에 꼽혔다. 이어 8월 열린 텐센트 뮤직 주최 시상식 'TME 라이브 인터내셔널 뮤직 어워즈 2026'에서도 수상자 명단에 들었다.앞서 키키는 지난 9일부터 11일까지 마카오에서 진행된 'NBA 차이나 게임즈 2026' 하프타임 무대와 팬 행사 'NBA 하우스 마카오 2026'에 차례로 올라 퍼포먼스를 선보였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr