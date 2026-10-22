안효섭이 '파이널테이블' 제작발표회에 참석했다./사진제공=JTBC

김도훈 감독이 안효섭의 칼질 실력을 칭찬했다.22일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 JTBC 새 토일드라마 ‘파이널 테이블(극본, 연출 김도훈)’ 제작발표회가 열렸다. 현장에는 김도훈 감독과 배우 안효섭, 홍화연, 장률, 정유진이 참석했다.‘파이널 테이블’은 최고의 한국인 요리사를 뽑는 ‘더 테이블: K 셰프 2026’ 대회를 위해 전 세계에서 모인 한국인 셰프들이 벌이는 화려한 음식과 기막힌 사연들의 향연을 담은 드라마다.김도훈 감독은 “인물이 표현하고자 하는 대상과 비슷한 생각을 가질수록 닮아간다고 생각해서, 배우들에게도 셰프의 마음가짐에 대해서도 많이 요구했다”고 밝혔다. 그러면서 “기술도 중요했다. 중간중간 배우들이 요리사분들과 만나서 얘기도 하게 했고, 다큐멘터리를 보낸 것도 스며들게 하고 싶어서였다”며 “나중에 테스트 촬영도 했는데 실제 셰프보다 더 잘하더라. 원래 실제 손 대역이 한 명씩 있었는데 필요가 없었다. 안효섭 씨가 더 잘해서 그렇게 쓴 장면도 있다”고 칭찬했다.장률도 안효섭의 실력에 대해 "나보다 훨씬 더 많이 요리를 연습했다. 나와 다른 파트에서 요리하는 부분이 많았기 때문"이라고 거들었다. 이에 안효섭은 "내가 더 잘하는 거 같다"라고 너스레를 떨다가 "사실 장난이고 나도 항상 칼을 들면 불안하고 어려웠다"고 털어놨다.‘파이널 테이블’은 오는 24일 오후 10시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr