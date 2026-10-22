사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

배우 김유정이 야경을 배경으로 스포티한 스타일링과 청순한 미모를 뽐냈다.김유정은 최근 자신의 인스타그램에 하트와 러닝 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김유정은 가로등이 켜진 밤거리에서 휴대전화를 내려다보고 있다. 흰색 이너웨어 위에 연회색 랩 스타일 상의를 입고 짙은 회색 레깅스를 매치해 늘씬한 실루엣을 드러냈다. 긴 머리를 깔끔하게 묶은 채 난간에 한쪽 팔을 걸친 모습으로, 손에 흰색 운동화를 들고 있어 눈길을 끈다.이어진 사진에서 김유정은 조명이 비치는 난간 앞에 서서 휴대전화를 높이 들어 셀카를 찍고 있다. 한쪽 어깨에는 밝은 색상의 작은 크로스백을 메고, 다른 손은 난간 위로 자연스럽게 뻗었다. 허리 옆으로 길게 늘어진 상의의 끈과 발끝까지 이어지는 레깅스가 어우러져 슬림한 몸매와 긴 다리 라인을 돋보이게 한다. 또렷한 눈매로 휴대전화 화면을 응시하는 모습에서는 차분한 매력이 느껴진다.마지막 사진에서 김유정은 한 손을 머리 뒤로 올린 채 정면을 바라보며 포즈를 취하고 있다. 머리를 단정하게 묶어 드러난 얼굴선과 목선이 눈길을 끌며, 몸에 자연스럽게 맞는 회색 상의와 레깅스가 군더더기 없는 스타일을 완성했다. 밤거리의 조명 아래 선명한 이목구비와 담담한 표정이 어우러져 세련된 분위기를 자아낸다.한편 1999년생으로 아역 배우 출신인 김유정은 27세다. 김유정은 현재 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에서 경성 최고의 소매치기에서 밀정이 된 이가경 역으로 시청자들과 만나고 있다. 지난 10일 첫 방송된 이 작품은 김유정과 박진영이 주연을 맡은 첩보 로맨스로 4회 방송에서 최고 시청률 10%를 돌파하며 관심을 모았다.김유정은 매주 토요일과 일요일 오후 9시 10분 방송되는 tvN '100일의 거짓말'을 통해 시청자들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr