AI로 제작된 삼성증권 걸그룹 루미나가 데뷔곡을 선보이고 있다. / 사진=삼성증권 공식 유튜브 캡처

삼성증권이 자체 제작한 4인조 AI 걸그룹 루미나(LUMINA)가 주목받고 있다.지난 21일 삼성증권은 루미나의 데뷔곡 'OVERRIDE'(오버라이드) 뮤직비디오가 공개 약 한 달 만에 유튜브 조회수 250만회를 넘었다고 밝혔다.이 뮤직비디오는 삼성증권 공식 유튜브 채널을 통해 공개됐다. 약 일주일 만에 조회수 100만 회를 기록했으며, 이제 300만 회를 바라보고 있다.팀명 루미나는 '빛나는'(Luminous) 이라는 뜻의 영어 단어에서 착안했다. 서로 다른 빛과 개성을 지닌 4명의 멤버가 하나의 스펙트럼을 완성한다는 세계관을 담고 있다.데뷔곡 'OVERRIDE'는 날카로운 전자음과 빠르게 몰아치는 테크노 리듬에 일렉트로니카와 댄스 음악이 결합됐다.삼성증권은 이번 뮤직비디오를 시작으로 자체 제작한 AI 아이돌을 새로운 디지털 소통 자산으로 육성할 계획이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr