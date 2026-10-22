라이브 커머스 플랫폼 레쥬가 STN SPORTS와 손잡고 시청자 참여를 기반으로 라이브 예능 콘텐츠를 선보인다. / 사진제공=레쥬

시청자가 예능 프로그램의 승부를 직접 뒤집는다면 어떨까. 출연진이 게임을 이끌고 시청자는 이를 지켜보던 기존 방식에서 벗어나, 시청자의 선택과 참여가 방송의 흐름을 바꾸는 새로운 라이브 예능이 등장한다.라이브 커머스 플랫폼 레쥬(REZU)는 22일 STN SPORTS와 손잡고 시청자 참여형 라이브 예능 'X-라이브'를 선보인다고 밝혔다.'X-라이브'는 출연진뿐 아니라 시청자도 게임에 직접 참여할 수 있는 예능 콘텐츠다. 레쥬와 STN SPORTS가 기획부터 제작, 송출까지 함께 준비했으며, 시청자와 출연진이 실시간으로 소통하는 방식으로 진행된다.눈길을 끄는 것은 시청자가 방송의 흐름을 바꿀 수 있다는 점이다. 'X-라이브'에서는 시청자가 단순히 출연진의 대결을 응원하는 데 그치지 않는다. '실시간 시청자 부스트'를 통해 게임 진행에 직접 영향을 미치는 '게임 메이커'가 된다.시청자의 참여에 따라 출연진에게 예상치 못한 상황이 펼쳐질 수 있고, 게임의 흐름도 달라진다. 출연진이 아무리 유리한 상황에 있더라도 시청자의 개입이 새로운 변수가 될 수 있는 셈이다. 정해진 대본이나 일방적인 진행보다 실시간으로 벌어지는 돌발 상황과 반전이 재미를 더할 전망이다.시청자가 직접 참여하는 미션과 독특한 게임 규칙도 마련됐다. 출연진과 시청자가 함께 호흡하며 만들어가는 예능인 만큼, 방송을 보는 재미에 직접 참여하는 즐거움까지 더하겠다는 취지다.레쥬 관계자는 "'X-라이브' 방송은 시청자 직접 참여형 미션과 독창적 게임 규칙을 도입해 출연진과 시청자가 쌍방향으로 소통할 수 있도록 기획됐다"고 설명했다. 이어 "시청자의 참여가 커질수록 콘텐츠의 흐름이 뒤바뀌는 짜릿한 반전 매력과 재미를 느낄 수 있을 것"이라고 전했다.레쥬는 크리에이터와 브랜드, 시청자를 연결하는 라이브 커머스 플랫폼이다. 이번에는 STN SPORTS와 손잡고 예능 콘텐츠 제작에 나서며 시청자들과 만나는 방식을 넓힌다.시청자가 직접 게임의 변수가 되는 'X-라이브'가 기존 예능과는 또 다른 재미를 선사할 수 있을지 관심이 쏠린다. 레쥬는 다양한 'X-라이브' 프로그램을 순차적으로 공개할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr