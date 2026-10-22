'나솔사계' 글로벌 특집이 방송된다. / 사진제공=ENA, SBS Plus

'나솔사계' 글로벌 특집이 방송된다. / 사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'가 방송 최초로 외국인 여성들과 함께하는 글로벌 특집을 선보인다.22일 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 전북 부안의 '사계 민박'에 입소한 솔로남들이 외국인 여성들과 첫 만남을 갖는다.이번 특집에는 앞서 '국밥 삼형제'로 불렸던 1기 영호, 7기 영호, 12기 영철이 다시 출연한다. 세 사람은 지난 5월 '짝' 출신 여성 출연자 5명과 함께한 사계 민박에서 연이어 고독 정식을 먹으며 인연을 맺은 바 있다.같은 장소에서 재회한 세 사람은 "또 왔어?", "저번엔 너무 추워서 안 됐어", "이렇게 빨리 또 오게 될지 몰랐다"며 웃음을 터뜨린다. 이를 지켜보던 MC 데프콘은 "우리의 아픈 손가락들이다. 국밥 삼형제"라며 반가워한다.이어 외국인 여성 출연자들이 차례로 등장한다. 비욘세를 연상시키는 스타일의 여성부터 배우 밀라 요보비치 닮은꼴까지 다양한 출연자들이 모습을 보이자 솔로남들은 "이국적이다", "외국인 특집 맞네"라며 놀라워한다.특히 7기 영호는 한 여성에게 호감을 보인다. 그는 제작진과의 인터뷰에서 "제가 키 크고, 피부 희고, 눈 크고 그런 사람을 좋아한다. 딱 내 스타일이다"라며 적극적인 태도를 보인다.'나솔사계'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr