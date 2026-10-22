'나솔사계' 글로벌 특집이 방송된다. / 사진제공=ENA, SBS Plus
'나솔사계' 글로벌 특집이 방송된다. / 사진제공=ENA, SBS Plus
'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'가 방송 최초로 외국인 여성들과 함께하는 글로벌 특집을 선보인다.

22일 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 전북 부안의 '사계 민박'에 입소한 솔로남들이 외국인 여성들과 첫 만남을 갖는다.

이번 특집에는 앞서 '국밥 삼형제'로 불렸던 1기 영호, 7기 영호, 12기 영철이 다시 출연한다. 세 사람은 지난 5월 '짝' 출신 여성 출연자 5명과 함께한 사계 민박에서 연이어 고독 정식을 먹으며 인연을 맺은 바 있다.

같은 장소에서 재회한 세 사람은 "또 왔어?", "저번엔 너무 추워서 안 됐어", "이렇게 빨리 또 오게 될지 몰랐다"며 웃음을 터뜨린다. 이를 지켜보던 MC 데프콘은 "우리의 아픈 손가락들이다. 국밥 삼형제"라며 반가워한다.
'나솔사계' 글로벌 특집이 방송된다. / 사진제공=ENA, SBS Plus
'나솔사계' 글로벌 특집이 방송된다. / 사진제공=ENA, SBS Plus
이어 외국인 여성 출연자들이 차례로 등장한다. 비욘세를 연상시키는 스타일의 여성부터 배우 밀라 요보비치 닮은꼴까지 다양한 출연자들이 모습을 보이자 솔로남들은 "이국적이다", "외국인 특집 맞네"라며 놀라워한다.

특히 7기 영호는 한 여성에게 호감을 보인다. 그는 제작진과의 인터뷰에서 "제가 키 크고, 피부 희고, 눈 크고 그런 사람을 좋아한다. 딱 내 스타일이다"라며 적극적인 태도를 보인다.

'나솔사계'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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