염정아, 김선영, 강유석, 노윤서가 여수에서 마지막 조업에 나선다. / 사진제공=tvN

염정아, 김선영, 강유석, 노윤서가 여수에서 마지막 조업에 나선다. / 사진제공=tvN

'언니네 산지직송3' 염정아, 김선영, 강유석, 노윤서가 여수에서 마지막 조업에 나선다.22일 방송되는 tvN 예능 '언니네 산지직송3'(이하 '언산3') 12회에서는 염정아, 김선영, 강유석, 노윤서가 여수에서 보내는 마지막 이야기가 공개된다. '언산3'는 남녀 2049 시청률에서 전국 기준 11주 연속 케이블·종편 포함 동시간대 1위(닐슨코리아, 유료플랫폼 기준)를 기록했다.방송에서는 네 사람과 게스트 정상훈이 참여하는 요리 대결이 펼쳐진다. 돼지고기를 주제로 한 이번 대결에서 출연자들은 건달, 귀족 영애, 아기돼지, 외계인 등으로 분장해 요리에 나선다. 아기돼지로 변신한 노윤서는 돼지코 때문에 요리하는 데 어려움을 겪는다. 염정아와 요식업 종사자들로 구성된 심사위원단이 평가를 맡는 가운데 지난 대결에서 우승한 김선영이 다시 한번 우승할 수 있을지 관심이 모인다.마지막 조업을 위해 바다로 향한 이들은 24톤급 배를 타고 진행하는 여수 정치망 조업에 나섰다. 축구장 10배에 달하는 크기의 그물을 끌어 올려야 하는 작업으로, 프로그램에서 진행한 조업 가운데 가장 규모가 크다. 매일 잡히는 어종도 달라 어떤 생선이 올라올지 알 수 없는 상황이다.36도에 가까운 무더위까지 겹치면서 작업은 더욱 힘들어진다. 선장은 출연자들에게 "지옥에 오신 걸 환영합니다"라고 말한다. 정치망 조업 경험이 있는 염정아도 긴장한 모습을 보인다. 평소 힘든 작업에도 적극적으로 나섰던 김선영 역시 예상치 못한 생선을 보고 두려워하는 모습을 보인다고 해 궁금증을 자아낸다.조업을 마친 뒤에는 염정아가 마지막 식사를 준비한다. 밥상에는 전어구이와 문어 숙회, 특대형 병어조림이 오른다. 여수에서 잡은 해산물로 차린 음식과 함께 네 사람의 마지막 식사 시간이 공개될 예정이다.출연자들이 함께 작업한 대형 벽화도 완성된다. 미대 출신 노윤서가 중심이 돼 진행한 벽화 작업에는 염정아, 김선영, 강유석, 정상훈도 참여했다. 이들이 함께 그린 그림이 완성되면서 여수에서의 일정도 마무리된다.'언산3' 최종회는 22일 오후 8시 40분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr