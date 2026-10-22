배우 김영옥이 전원주를 향한 애틋한 마음을 표현했다. / 사진=텐아시아DB

배우 김영옥이 사진관을 방문했다가 과거 전원주의 모습이 담긴 사진을 발견했다. / 사진=유튜브 채널 '김영옥' 영상 캡처

배우 김영옥(88)이 동료 배우 전원주(87)의 건강을 기원했다.21일 유튜브 채널 '김영옥'에는 '최수종 하희라 부부와 추억 여행. 김영옥과 함께한 특별한 하루'라는 제목의 영상이 게재됐다.김영옥은 최수종, 하희라 부부와 함께 오랜 역사를 지닌 사진관을 방문했다. 해당 사진관은 과거 방송국 인근에서 여러 배우의 사진을 촬영했던 곳으로, 내부에는 최수종과 하희라의 젊은 시절 모습부터 김영옥의 과거 활동 사진까지 다양한 기록이 전시돼 있었다.사진을 둘러보던 김영옥은 벽에 걸린 전원주의 모습을 발견했다. 그는 "원주. 전원주 여기 있네"라며 반가워했다. 이어 "건강해라. 건강만 해라"고 말한 뒤 "너나 나나 다 앞서거니 뒤서거니 하겠지만"이라고 덧붙이며 동료를 향한 애틋한 마음을 드러냈다.한편 전원주의 개인 유튜브 채널 '전원주인공'은 지난 8월 제작진 전원이 하차 의사를 밝힌 뒤 영상 제작이 중단된 상태다. 갑작스러운 운영 중단에 건강 이상설까지 제기됐지만, 전원주의 소속사는 건강상의 문제가 아니라 채널을 재정비한 뒤 복귀할 예정이라고 설명했다.그러나 이후 전원주가 제작 중단 배경을 직접 밝히면서 논란이 불거졌다. 그는 가수 사미자의 유튜브 채널에 출연해 "내가 돈 좀 올리려고 했더니 그만두겠대서 '그냥 하자'고 했다"며 제작진과 나눴던 대화를 공개했다. 이를 두고 출연료 갈등이 있었던 것 아니냐는 추측이 나왔고, 일부 누리꾼은 전원주가 금전적 이익에 지나치게 집착한다며 비판하기도 했다.전원주의 유튜브 채널은 구독자 약 11만 명을 보유하고 있다. 현재까지 운영 재개 일정은 정해지지 않았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr