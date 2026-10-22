가수 겸 배우 김현중이 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

가수 겸 배우 김현중의 아들을 양육 중인 전 연인 A씨가 연예계 활동에 나섰다.22일 앳스타일 보도에 따르면, A씨는 틱톡 라이브 에이전시 '라이트닝 센트럴'(LIGHTNING CENTRAL)에 소속돼 예명 '시유'(SeeU)로 정식 활동을 시작했다.매체에 따르면 "시유가 앞으로 틱톡을 기반으로 뷰티, 헬스, 예능 등 다채로운 활동을 예정하고 있다"고 전했다.시유는 김현중과 2012년부터 3년간 교제했다. 이후 양측은 폭행 및 손해배상 청구 등을 둘러싸고 장기간 민형사상 법적 공방을 벌였다. 그 사이 A씨는 2015년 9월 김현중의 아들을 출산했다.매체는 김현중과의 법적 공방 상황에 대해서도 에이전시 관계자의 말을 빌려 "아이에 관한 친권 및 양육권 관련 소송 등은 모두 마무리된 상태"라고 밝혔다. 그러면서 "시유가 지난 일보다 현재의 삶과 앞으로의 활동에 집중하고자 한다"고 덧붙였다.한편 김현중은 훤칠한 외모로 KBS2 드라마 '꽃보다 남자' 주연으로 발탁됐다. 이후 시유 소생의 아들 1명과 2022년 비연예인 첫사랑 슬하의 1남을 얻어 슬하에 2남이 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr