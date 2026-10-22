필승 원더독스가 일본 고교팀과 맞붙는다. / 사진=텐아시아DB

필승 원더독스가 일본 고교팀과 맞붙는다. / 사진제공=MBC

전 배구선수 김연경이 이끄는 '필승 원더독스'가 일본 고교 최강팀 슈지츠 고등학교를 상대로 설욕에 나선다.오는 25일 방송되는 MBC 예능 '신인감독 김연경2' 3회에서는 김연경 감독이 이끄는 필승 원더독스(이하 원더독스)와 일본 슈지츠 고등학교의 한일전 리벤지 매치가 이어진다.원더독스는 시즌1 당시 슈지츠 고등학교에 역전패를 당한 바 있다. 이번 시즌 첫 경기에서 다시 만난 두 팀은 치열한 승부를 펼칠 예정이다.설욕을 다짐한 원더독스는 1세트에 이어 2세트에서도 큰 점수 차로 뒤처진다. 홈에서 열린 경기임에도 선수들이 좀처럼 긴장을 떨치지 못하자 김연경 감독은 황연주를 투입하며 분위기 반전에 나선다.V-리그에서 오랜 기간 활약한 황연주는 노련한 플레이로 추격의 발판을 마련한다. 오랜만에 코트에 복귀한 그는 "보여줄 수 있는 건 다 보여줄 것"이라며 승리를 향한 의지를 밝힌다.이어지는 3세트에서는 김연경 감독의 지도 방식이 주목받는다. 승리를 위해 반드시 세트를 가져와야 하는 상황에서 김연경은 선수들을 다그치는 대신 칭찬과 격려로 자신감을 끌어올린다.첫 경기부터 패배 위기에 놓인 원더독스가 김연경의 지휘 아래 경기 흐름을 바꿀 수 있을지, 슈지츠 고등학교를 상대로 설욕에 성공할 수 있을지 주목된다.'신인감독 김연경2'는 25일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr