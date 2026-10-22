안성훈이 가정사를 털어놓는다. / 사진제공=KBS '편스토랑'

안성훈이 가정사를 털어놓는다. / 사진제공=KBS '편스토랑'

가수 안성훈이 중학생 시절 아버지의 사업 실패로 집안에 10억원의 빚이 생겼다고 고백하며 눈물을 쏟았다.22일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 트로트 가수 송가인과 안성훈이 함께하는 모습이 지난주에 이어 공개된다. 이날 방송에는 안성훈의 부모님도 출연해 아들이 '미스터트롯2' 진(眞)에 오르기까지 겪었던 어려움을 털어놓는다.앞서 안성훈은 15년 지기 절친한 누나 송가인을 집으로 초대해 직접 만든 주먹밥과 디저트를 대접했다. 안성훈은 과거 생계를 위해 가수의 꿈을 잠시 접고 어머니와 함께 3년 동안 주먹밥 가게를 운영한 경험이 있다. 그는 당시 손님들에게 인기가 많았던 주먹밥 3종을 선보이며 남다른 요리 실력을 뽐냈다.이날 방송에서는 안성훈의 부모님이 직접 만든 보양식을 들고 아들의 집을 찾는다. 안성훈의 어머니는 아들에게 큰 힘이 돼준 송가인에게 고마운 마음을 전하고자 특별한 음식을 준비한다.30년 동안 요식업에 종사한 안성훈의 어머니는 흔히 접하기 어려운 보양식을 선보인다. 직접 음식을 맛본 송가인도 놀라움을 감추지 못했다.화기애애한 식사 자리가 이어지던 중 안성훈의 부모님은 아들에게 힘든 학창 시절을 보내게 한 것에 대한 미안함을 털어놓는다. 이에 안성훈은 "중학생 때 아버지의 사업이 실패했다. 당시 금액으로 빚이 10억이었다"라고 고백한다. 아버지의 사업 실패로 집안 형편이 하루아침에 어려워졌다는 것.안성훈은 당시 문풍지 너머로 부모님이 나누는 이야기를 우연히 듣고 큰 충격을 받았다고 밝힌다. 어머니 역시 "그때 정말 절박했다"며 힘겨웠던 시간을 떠올린다.안성훈은 당시 상황을 회상하다 결국 눈물을 흘린다. 아들의 모습을 지켜보던 부모님도 함께 눈물을 쏟는다. 부모님은 안성훈이 그때 자신들의 이야기를 듣고 있었다는 사실을 이날 처음 알게 됐다고 한다.안성훈은 어려워진 가정 형편 때문에 고등학생 시절부터 부모님에게 본의 아니게 거짓말을 많이 했다고도 털어놓는다. 그동안 부모님에게 차마 말하지 못했던 사연이 무엇인지 궁금증을 자아낸다. 안성훈의 고백에 '편스토랑' 스튜디오 역시 눈물바다가 됐다.과거 안성훈은 가수로 활동하던 중 생계 문제로 활동을 중단하고 어머니와 주먹밥 가게를 운영했지만, 다시 가수의 꿈에 도전했다. 이후 TV CHOSUN '미스터트롯2'에서 최종 진을 차지하며 이름을 알렸다.안성훈이 부모님과 함께 털어놓는 가슴 아픈 가족사는 22일 오후 8시 30분 방송되는 '편스토랑'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr