전현무와 이준이 캐나다 여행 중 배우 이주빈과 만난다.
오는 25일 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 6회에서는 전현무와 이준이 캐나다 캘거리로 여행을 떠난다. 여기에 배우 이주빈이 새로운 여행 친구로 합류한다.
이날 전현무는 캐나다 공항에 도착하자마자 "생애 첫 캐나다다!"라며 기대감을 드러낸다. 평소 여행지에서 렌터카를 이용한다는 그는 이준을 공항에 남겨두고 차량을 찾으러 간다. 그러나 40분이 지나도록 전현무가 돌아오지 않자 이준은 "현무 형, 어디 연루된 거 아니야?"라며 걱정한다. 한참 만에 돌아온 전현무는 직접 빌린 픽업트럭을 몰고 이준과 함께 캘거리 시내로 향한다. 이동 중 전현무는 "오늘은 여자 '여친'이 있다"며 새로운 여행 친구의 등장을 예고한다. 이후 이주빈이 모습을 드러내자 전현무와 이준은 반가움을 감추지 못한다. 세 사람은 현지 식당에서 식사하며 서로 말을 놓기로 한다. 이주빈은 "그럼 제가 (전현무를) 큰 오빠, (이준을) 작은 오빠라고 부르겠다"고 제안한다.
여행 방식도 비슷했다. 이주빈은 평소 계획을 세우기보다 현지 상황에 맞춰 움직이는 편이라고 밝혔다. 그는 "완전 즉흥 여행파다. 숙소 같은 것도 현지에서 예약한다"고 말했다. 이어 "여행 가면 밖으로 돌아다니는 걸 좋아해서, 호텔이 좋은 게 필요하지도 않고 (돈이) 좀 아깝다"고 덧붙였다. 숙소보다는 여행지에서 보내는 시간에 돈을 쓰는 편이라는 설명이다.
이주빈의 이야기를 들은 전현무와 이준은 "진짜 털털하다"고 반응한다. 두 사람은 이주빈에게 여행 중 하고 싶은 일이 있다면 자유롭게 이야기해도 된다며 편안한 분위기를 만든다.
전현무, 이준, 이주빈의 캐나다 여행이 담긴 '디스이즈 현무로드' 6회는 오는 25일 오후 10시 30분 방송된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
오는 25일 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 6회에서는 전현무와 이준이 캐나다 캘거리로 여행을 떠난다. 여기에 배우 이주빈이 새로운 여행 친구로 합류한다.
이날 전현무는 캐나다 공항에 도착하자마자 "생애 첫 캐나다다!"라며 기대감을 드러낸다. 평소 여행지에서 렌터카를 이용한다는 그는 이준을 공항에 남겨두고 차량을 찾으러 간다. 그러나 40분이 지나도록 전현무가 돌아오지 않자 이준은 "현무 형, 어디 연루된 거 아니야?"라며 걱정한다. 한참 만에 돌아온 전현무는 직접 빌린 픽업트럭을 몰고 이준과 함께 캘거리 시내로 향한다. 이동 중 전현무는 "오늘은 여자 '여친'이 있다"며 새로운 여행 친구의 등장을 예고한다. 이후 이주빈이 모습을 드러내자 전현무와 이준은 반가움을 감추지 못한다. 세 사람은 현지 식당에서 식사하며 서로 말을 놓기로 한다. 이주빈은 "그럼 제가 (전현무를) 큰 오빠, (이준을) 작은 오빠라고 부르겠다"고 제안한다.
여행 방식도 비슷했다. 이주빈은 평소 계획을 세우기보다 현지 상황에 맞춰 움직이는 편이라고 밝혔다. 그는 "완전 즉흥 여행파다. 숙소 같은 것도 현지에서 예약한다"고 말했다. 이어 "여행 가면 밖으로 돌아다니는 걸 좋아해서, 호텔이 좋은 게 필요하지도 않고 (돈이) 좀 아깝다"고 덧붙였다. 숙소보다는 여행지에서 보내는 시간에 돈을 쓰는 편이라는 설명이다.
이주빈의 이야기를 들은 전현무와 이준은 "진짜 털털하다"고 반응한다. 두 사람은 이주빈에게 여행 중 하고 싶은 일이 있다면 자유롭게 이야기해도 된다며 편안한 분위기를 만든다.
전현무, 이준, 이주빈의 캐나다 여행이 담긴 '디스이즈 현무로드' 6회는 오는 25일 오후 10시 30분 방송된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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