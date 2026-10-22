전현무가 이끄는 '전참시'가 올해의 프로그램상 예능 부문을 수상했다. / 사진=텐아시아DB

전현무와 이준이 캐나다 여행 중 배우 이주빈과 만난다. / 사진 제공=MBN ‘디스이즈 현무로드’

전현무와 이준이 캐나다 여행 중 배우 이주빈과 만난다.오는 25일 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 6회에서는 전현무와 이준이 캐나다 캘거리로 여행을 떠난다. 여기에 배우 이주빈이 새로운 여행 친구로 합류한다.이날 전현무는 캐나다 공항에 도착하자마자 "생애 첫 캐나다다!"라며 기대감을 드러낸다. 평소 여행지에서 렌터카를 이용한다는 그는 이준을 공항에 남겨두고 차량을 찾으러 간다. 그러나 40분이 지나도록 전현무가 돌아오지 않자 이준은 "현무 형, 어디 연루된 거 아니야?"라며 걱정한다. 한참 만에 돌아온 전현무는 직접 빌린 픽업트럭을 몰고 이준과 함께 캘거리 시내로 향한다.이동 중 전현무는 "오늘은 여자 '여친'이 있다"며 새로운 여행 친구의 등장을 예고한다. 이후 이주빈이 모습을 드러내자 전현무와 이준은 반가움을 감추지 못한다. 세 사람은 현지 식당에서 식사하며 서로 말을 놓기로 한다. 이주빈은 "그럼 제가 (전현무를) 큰 오빠, (이준을) 작은 오빠라고 부르겠다"고 제안한다.여행 방식도 비슷했다. 이주빈은 평소 계획을 세우기보다 현지 상황에 맞춰 움직이는 편이라고 밝혔다. 그는 "완전 즉흥 여행파다. 숙소 같은 것도 현지에서 예약한다"고 말했다. 이어 "여행 가면 밖으로 돌아다니는 걸 좋아해서, 호텔이 좋은 게 필요하지도 않고 (돈이) 좀 아깝다"고 덧붙였다. 숙소보다는 여행지에서 보내는 시간에 돈을 쓰는 편이라는 설명이다.이주빈의 이야기를 들은 전현무와 이준은 "진짜 털털하다"고 반응한다. 두 사람은 이주빈에게 여행 중 하고 싶은 일이 있다면 자유롭게 이야기해도 된다며 편안한 분위기를 만든다.전현무, 이준, 이주빈의 캐나다 여행이 담긴 '디스이즈 현무로드' 6회는 오는 25일 오후 10시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr