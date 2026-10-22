전현무가 이끄는 '전참시'가 올해의 프로그램상 예능 부문을 수상했다. / 사진=텐아시아DB

전현무가 이끄는 '전참시'가 올해의 프로그램상 예능 부문을 수상했다. / 사진제공=MBC

방송인 전현무가 출연 중인 MBC 예능 '전지적 참견 시점'이 광고주가 선정한 올해의 예능 프로그램으로 뽑혔다. 한편 전현무는 최근 MBC '나 혼자 산다'와 관련해 방송 조작 논란에 휩싸이며 구설에 오른 바 있다.22일 한국광고주협회에 따르면 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')은 '2026 KAA 어워즈'에서 광고주가 뽑은 올해의 프로그램상 예능 부문 수상작으로 선정됐다. '전참시'는 트렌드를 반영한 기획과 대중성을 바탕으로 광고주들에게 효과적인 마케팅 플랫폼을 제공했다는 평가를 받았다.광고주가 뽑은 올해의 프로그램상은 참신한 소재와 새로운 시도로 화제를 모은 콘텐츠, 가족이 함께 시청할 수 있는 유익한 프로그램, 브랜드 인지도와 매출 증대에 기여한 광고 효과 등을 기준으로 선정된다.'전참시'는 스타들의 일상과 이들을 가까이에서 지켜보는 매니저의 이야기를 담은 관찰 예능이다. 전현무를 비롯한 출연진의 입담과 다양한 스타들의 방송 밖 모습을 소개하며 꾸준히 방송을 이어오고 있다.시상식은 이날 서울 웨스틴조선호텔에서 열리는 '2026 한국광고주대회'에서 진행된다.한편 오는 24일 방송에는 그룹 에이티즈 산과 홍중, 코미디언 유영우가 출연한다. 산의 포켓몬 취향과 일상이 공개되며 유영우는 동묘에서 물건값을 흥정하는 모습을 선보인다. 가수 HYNN과 함께하는 듀엣 무대도 예고됐다.'전지적 참견 시점'은 매주 토요일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr