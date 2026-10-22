배우 이종혁의 차남 이준수가 형 이탁수에 이어 연애 예능에 출연한다. / 사진제공=tvN STORY & E채널

이준수가 형 이탁수의 연애 스타일에 대해 솔직하게 평가했다. / 사진=유튜브 채널 'TEO' 영상 캡처

배우 이종혁의 둘째 아들 이준수가 형 이탁수의 연애 예능 출연 모습을 보고 "오글거렸다"며 솔직한 반응을 보였다.21일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '[스페셜 토크] 이종혁X이준수 | 아들 연애 몇 번이나 해봤어? | 내 새끼의 연애3'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서는 예능 '내 새끼의 연애3'에 출연하는 이종혁과 이준수가 연애를 주제로 이야기를 나눴다.이준수는 자신의 연애 스타일이 아버지와 비슷하다고 말했다. 그는 "저는 아빠처럼 츤데레다. 대놓고 챙겨주는 건 오글거리고 스스로 용납이 안 된다"며 "다정하게 대하는데 오글거리는 건 못한다"고 설명했다.대화는 이탁수의 연애 스타일로 이어졌다. 이탁수는 앞서 '내 새끼의 연애' 시즌 1에 출연한 바 있다. 이종혁이 "탁수는 어땠냐"고 묻자 이준수는 "그건 좀 오글거렸다"고 답했다. 이어 "갑자기 기타를 친다거나 LP를 듣거나 그때 너무 오글거렸다. 왜 그랬는지 모르겠다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.이에 이종혁은 "넌 안 할 거냐. 상남자 스타일로 가는 거냐"고 물었다. 그러자 이준수는 "난 그런 거 못한다"고 말했고, 이종혁은 "아빠 아들 맞네"라며 맞장구쳤다.'내 새끼의 연애3'는 오는 11월 11일 오후 8시 tvN STORY와 E채널에서 첫 방송된다. 티빙에서도 시청할 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr