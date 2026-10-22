수지가 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

가수 겸 배우 수지가 서울 강남구 삼성동에 들어서는 초고가 주거시설 '라브르27'(L'ARBRE 27)의 분양 계약을 체결한 것으로 확인됐다.22일 텐아시아 취재 결과, 수지는 최근 삼성동에 조성 중인 하이엔드 주거시설 라브르27의 분양 계약을 맺었다. 수지가 계약한 세대의 구체적인 타입과 분양 금액은 확인되지 않았다. 이곳은 최고 분양가가 400억원대에 달하는 고급 주거시설로, 강남에서도 손꼽히는 초고가 주택으로 주목받고 있다.라브르27은 앞서 배우 신세경의 분양 소식이 알려지며 화제를 모은 곳이다. 배우 장근석, 블랙핑크 지수, 방송인 서장훈 등도 분양 계약을 체결한 것으로 알려졌다.라브르27은 서울 강남구 삼성동 90-20번지 일대에 조성되는 주거시설이다. 현대건설이 시공을 맡았으며 지하 5층부터 지상 7층까지 2개 동, 총 27가구 규모로 들어선다. 대규모 단지와 달리 적은 가구 수를 바탕으로 입주민의 사생활 보호와 독립적인 주거 환경을 강조한 것이 특징이다.주거 형태는 가든하우스와 테라스하우스, 펜트하우스 등으로 구성된다. 분양가는 세대별 면적과 구조, 위치에 따라 차이가 크다. 최상층 슈퍼펜트하우스 P1·P2 타입은 400억원대에 공급된 것으로 알려졌다. 6층 테라스하우스 C7 타입의 분양가는 약 195억원이며, 가든하우스는 260억원대부터, 테라스하우스는 140억원대부터 가격이 책정된 것으로 전해졌다.한편 수지는 배우로서 활발한 활동을 이어가고 있다. 디즈니+ 오리지널 시리즈 '현혹' 공개를 앞두고 있으며, 이진욱과 호흡을 맞춘 영화 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'은 오는 12월 개봉 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr