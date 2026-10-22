가수 춘길이 천록담과 신경전을 벌인다. / 사진 제공 = TV CHOSUN '금타는 금요일'

가수 춘길이 천록담과 신경전을 벌인다. / 사진 제공 = TV CHOSUN '금타는 금요일'

가수 춘길이 천록담과 신경전을 벌인다.오는 23일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일' 42회는 '국민 떼창 특집'으로 꾸며진다. 현재 황금별 8개를 확보한 천록담이 단독 선두에 오른 가운데, 춘길과 김용빈이 추격에 나선다.춘길은 앞서 황금별 8개를 먼저 모으며 골든컵에 가까워졌지만, 이후 순위가 바뀌면서 천록담에게 선두 자리를 내줬다. 이에 춘길은 "황금별 8개를 만든 사람은 나"라며 불만을 드러낸다. 이어 "다른 사람은 다 돼도 천록담은 절대 안 된다. 천록담의 우승을 어떻게든 막아보겠다"고 말한다.천록담도 가만히 있지 않는다. 그는 춘길을 대결 상대로 지목한 데 이어 자신보다 나이가 많은 춘길에게 "춘길아"라고 반말하며 도발한다. 두 사람은 이전부터 방송에서 경쟁 구도를 이어온 만큼 이번 대결에서도 신경전을 벌일 예정이다.김용빈도 천록담의 독주를 막겠다고 나선다. 천록담을 추격 중인 김용빈은 황금별을 빼앗겠다며 닭싸움을 제안한다. 하지만 그의 닭싸움 실력을 알고 있는 출연진이 일제히 말리면서 뜻대로 되지 않는다.경쟁자들의 견제가 이어지는 가운데 천록담은 인순이의 '밤이면 밤마다'를 선곡한다. 과거 자신의 콘서트에서 앙코르곡으로 불렀던 노래로, 자신 있는 무대를 앞세워 선두 자리를 지키겠다는 계획이다.천록담이 황금별 8개를 지켜내고 골든컵에 한 걸음 더 다가갈지, 춘길과 김용빈이 순위를 뒤집을지는 본방송에서 공개된다.'금타는 금요일'은 오는 23일 오후 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr