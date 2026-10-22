이혜성 전 KBS 아나운서가 '정의란 무엇인가'에 대한 이야기를 전하고 있다. / 사진=이혜성 유튜브 채널

이혜성 전 KBS 아나운서가 '정의란 무엇인가'에 대한 이야기를 전하고 있다. / 사진=이혜성 유튜브 채널

이혜성 전 KBS 아나운서가 배우 하영의 증조부 친일 행적 논란을 떠올리게 하는 사례를 언급했다가 "소신 발언을 한 적이 없다"며 선을 그었다.이혜성은 지난 21일 자신의 유튜브 채널 '1% 북클럽'에 업로드한 '지금 우리가 살고 있는 사회는 정의로울까? | 정의란 무엇인가'라는 제목이 영상의 댓글에 "여러분 도와주세요"라고 시작하는 글을 고정으로 설정했다.그는 "제발 영상을 끝까지 봐 달라"며 "저는 '소신 발언'을 한 적이 없다"며 강하게 해명했다.이혜성은 "저는 인간은 역사의 흐름 속 '서사적 존재'라는 내용과 과거 노예제의 역사를 현재의 나와 분리해서 '나와 상관없는 일이다'라고 말한 특정 미국인의 태도를 도덕적 천박함이라고 비판한 학자, 그리고 마이클 샌델 교수님이 사과하지 않는 일본의 태도를 비판한 구절 등을 소개했다"며 자신이 업로드한 영상에서 어떤 내용들이 다뤄졌는지 나열했다.그러면서 이혜성은 "왜 문제 제기가 된 부분만 편집돼 그게 마치 저의 의견인 것처럼 소개한 이상한 기사가 났을까요?"라며 "그 기사에는 마치 제가 친일파를 옹호한 것처럼 곡해하는 댓글이 달렸나 보다. 참 속상하다"고 속상한 마음을 전했다.앞서 이혜성은 지난 20일 해당 영상을 통해 마이클 샌델의 저서 '정의란 무엇인가'와 관련해 이야기를 나눴다. 이혜성은 '조상의 죄는 책임을 져야 할까?'라는 주제로 독일의 홀로코스트 배상과 일본의 과거사 문제, 미국의 노예제 사죄 논쟁 등 역사적 책임을 둘러싼 여러 사례를 소개했다.이 과정에서 이혜성은 "최근 한 공인의 증조부가 일제강점기 시절에 자행한 친일 행적이 밝혀지면서 논란이 있었다"며 한 공인의 가족사를 사례로 들었다. 이혜성은 "어떤 사람은 분노를 표출했고 어떤 사람은 신중론을 펼쳤다"면서도 "역사적 가해자들의 명백한 잘못에 대해서는 이견의 여지가 없다"고 전제했다.이후 이혜성은 "조상의 죄를 우리가 대신 속죄해야 하는가?"라는 질문을 던졌다. 그는 "과거사를 둘러싼 당사자들과 가해국, 피해국 사이의 손해배상 문제는 어제오늘 일이 아니다"며 "국가는 과거의 역사적 잘못을 사죄해야 하는가. 그렇다면 그 도덕적, 철학적 근거는 어디에서 나오는가"라고 물었다.이혜성은 이러한 질문을 계기로 고등학생 시절 읽었던 '정의란 무엇인가'를 다시 펼쳤다고 밝혔다. 그는 "지금 읽어도 '이게 무슨 말일까' 싶어서 문장들을 꾹꾹 씹어 소화하느라 애를 먹었다"고 털어놨다.이혜성이 영상에서 해당 공인의 실명을 밝히지는 않았지만, 최근 증조부의 친일 행적으로 논란에 휩싸인 배우 하영을 가리킨 것으로 해석됐다. 여기에 영상 일부가 친일파 후손을 옹호하는 취지의 발언으로 받아들여지면서 비판 댓글이 이어졌고 관련 내용도 기사화됐다.한편 하영은 지난 8월 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 자신의 집안을 4대째 의사 가문이라고 소개했다가 증조부가 안상호 아니냐는 추측이 제기됐다. 당시 하영은 "증조할아버지가 일본에서 양의학을 공부했고 한양에서 양의학 전문 의원을 개원한 것으로 알고 있다"고 말했다. 고종 황제를 진료했다는 가족사도 언급했다.방송 이후 하영의 증조부가 안상호라는 사실이 확인됐다. 안상호는 1916년 조직된 대정친목회의 평의원 명단에 이름을 올린 기록이 있는 것으로 알려졌다. 이 여파로 하영은 출연 예정이었던 넷플릭스 '중증외상센터' 시즌 2와 3에서 하차했으며, 촬영을 마친 SBS 드라마 '승산 있습니다'는 2027년 2월 방송 예정이었으나 잠정 연기됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr