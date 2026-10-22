정용화가 '밑도 끝도 없이, 너다'에서 멜로장인 배우를 연기한다. / 사진제공=A+E Global Media

정용화가 '밑도 끝도 없이, 너다'에서 멜로장인 배우를 연기한다. / 사진제공=A+E Global Media

그룹 씨엔블루 멤버이자 배우 정용화가 '밑도 끝도 없이, 너다'에서 멜로장인 배우를 연기한다.오는 24일 첫 방송되는 라이프타임 새 토일드라마 '밑도 끝도 없이, 너다'는 치명적인 결점을 지닌 멜로장인 남자배우 엄태봉(정용화 분)이 자신을 드라마 속 여주인공이라고 믿는 오해라(홍승희 분)와 만나면서 벌어지는 로맨스를 그린 작품이다.극중극 '황태자의 보디가드'는 엄태봉이 처음으로 주연을 맡아 톱스타로 자리 잡은 작품이다. 살해 위협을 받는 재벌 후계자 한정우와 그를 지키는 비밀 보디가드 차홍두의 사랑 이야기를 다룬다. 엄태봉이 한정우 역을, 연기돌 송나리(박유나 분)가 차홍두 역을 맡아 연기했다.한정우는 가까운 사람들에게 목숨을 위협받은 뒤 누구에게도 마음을 열지 않는 인물이다. 그러던 중 불의를 참지 못하는 차홍두를 만나면서 변화를 겪는다. 두 사람은 서로를 지키는 과정에서 연인으로 발전한다.'황태자의 보디가드'는 엄태봉에게 '키스신을 찍지 않는 멜로 장인'이라는 수식어를 안겨준 작품이기도 하다. 엄태봉은 키스신 없이도 눈빛 연기만으로 로맨스를 끌어내며 시청자들에게 사랑받았다.이 드라마는 재벌 상속녀 오해라에게도 특별한 의미가 있다. 오랫동안 세상과 단절된 채 살아온 오해라는 '황태자의 보디가드'를 보며 위안을 얻었다. 드라마 속 한정우와의 로맨스를 상상하며 지내던 그는 예상치 못한 사고를 겪은 뒤 자신이 차홍두라고 믿기 시작한다.오해라는 현실에서 만난 엄태봉을 한정우라고 생각하며 그의 비밀 보디가드가 되겠다고 나선다. 자신을 기억하지 못하는 엄태봉에게 화를 내기도 한다. 반면 엄태봉은 자신의 대표작 속 여주인공처럼 행동하는 오해라를 이해하지 못하고 그와 거리를 두려 한다. 극중극에서 연인으로 등장했던 두 인물이 현실에서는 어떤 관계를 맺게 될지가 주요 관전 포인트다.'밑도 끝도 없이, 너다'는 오는 24일 밤 10시 50분에 첫 방송된다. 국내에서는 티빙과 LG채널을 통해서도 볼 수 있다. 해외에서는 아시아 OTT 플랫폼 Viu(뷰), 일본에서는 어크로스(ACROSS)를 통해 OTT 플랫폼 Lemino에서 공개될 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr