효민, 허리가 남들 허벅지 굵기…결혼 후에도 뼈말라는 유지

그룹 티아라 출신 효민이 한 줌 허리를 자랑했다.효민은 최근 자신의 SNS에 "Back to 2009"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 효민은 검은색 홀터넥 크롭톱에 호피무늬 초미니 팬츠를 매치한 모습이다. 화려한 스팽글 장식이 더해진 팬츠와 헤어핀으로 복고풍 스타일링을 완성했다.특히 시선을 사로잡은 것은 효민의 잘록한 허리다. 의자에 앉아 포즈를 취한 효민은 군살 하나 없는 복부와 한 줌에 잡힐 듯한 개미허리를 드러냈다. 가느다란 팔과 늘씬한 각선미까지 더해져 마네킹 같은 비율을 자랑했다.이를 본 배우 고원희는 "언니 허리가 제 허벅지여요..."라는 댓글을 남기며 효민의 가느다란 허리에 감탄했다.한편 효민은 지난 4월 서울 모처에서 금융업계에 종사하는 비연예인 남성과 결혼식을 올렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr