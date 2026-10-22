이세돌이 '백수 이세돌'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB
이세돌이 '백수 이세돌'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB
전 바둑기사 이세돌이 은퇴 이후에도 바둑을 대신할 새로운 목표를 찾지 못했다고 털어놨다.

22일 서울 여의도 KBS 별관 공개홀에서 KBS2 신규 예능 '백수 이세돌' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 전 바둑 선수 이세돌, 가수 정재형, 개그우먼 장도연, 이명섭 PD가 참석했다.

'백수 이세돌'은 2016년 알파고를 상대로 전설적인 1승을 거둔 뒤 바둑계를 떠난 이세돌의 리얼 아날로그 생존기를 그린다. AI에 맞서 기계가 대체할 수 없는 삶의 일터로 직접 뛰어드는 이세돌의 모습을 담았다.

이날 이세돌은 "바둑을 은퇴한 이후에 여러 경험을 했지만 바둑을 대체할 만한 확실한 무언가를 만들어 놓지는 못했다. 계속해서 찾아가는 중"이라고 밝혔다.
이세돌이 '백수 이세돌'에 출연한다. / 사진제공=KBS
이세돌이 '백수 이세돌'에 출연한다. / 사진제공=KBS
이어 그는 "그런 면에서 이번 '백수 이세돌' 제안이 너무 반갑고 감사했다. 이것을 통해서 바둑을 대체할 만한 걸 찾을 수도 있겠다는 마음이었다. 그런데 역시나 부족한 것 같다. 너무 많은 걸 얻었지만 조금 더 노력해야 할 것 같다"고 말했다.

인공지능이 사회 전반에 미치는 영향에 대해서도 이야기했다. 이세돌은 "바둑계가 좀 더 빨리 AI를 접하게 됐다. 그래서 사회에도 AI의 영향을 받는 걸 예상은 했는데 이렇게까지일 줄은 몰랐다"고 털어놨다.

'백수 이세돌'은 오는 23일 오후 10시 30분 첫 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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