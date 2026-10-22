이세돌이 '백수 이세돌'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

이세돌이 '백수 이세돌'에 출연한다. / 사진제공=KBS

전 바둑기사 이세돌이 은퇴 이후에도 바둑을 대신할 새로운 목표를 찾지 못했다고 털어놨다.22일 서울 여의도 KBS 별관 공개홀에서 KBS2 신규 예능 '백수 이세돌' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 전 바둑 선수 이세돌, 가수 정재형, 개그우먼 장도연, 이명섭 PD가 참석했다.'백수 이세돌'은 2016년 알파고를 상대로 전설적인 1승을 거둔 뒤 바둑계를 떠난 이세돌의 리얼 아날로그 생존기를 그린다. AI에 맞서 기계가 대체할 수 없는 삶의 일터로 직접 뛰어드는 이세돌의 모습을 담았다.이날 이세돌은 "바둑을 은퇴한 이후에 여러 경험을 했지만 바둑을 대체할 만한 확실한 무언가를 만들어 놓지는 못했다. 계속해서 찾아가는 중"이라고 밝혔다.이어 그는 "그런 면에서 이번 '백수 이세돌' 제안이 너무 반갑고 감사했다. 이것을 통해서 바둑을 대체할 만한 걸 찾을 수도 있겠다는 마음이었다. 그런데 역시나 부족한 것 같다. 너무 많은 걸 얻었지만 조금 더 노력해야 할 것 같다"고 말했다.인공지능이 사회 전반에 미치는 영향에 대해서도 이야기했다. 이세돌은 "바둑계가 좀 더 빨리 AI를 접하게 됐다. 그래서 사회에도 AI의 영향을 받는 걸 예상은 했는데 이렇게까지일 줄은 몰랐다"고 털어놨다.'백수 이세돌'은 오는 23일 오후 10시 30분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr