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박수영과 김현진이 '유일무이 로맨스'에서 로맨스 호흡을 맞춘다. / 사진제공=코퍼스코리아

배우 박수영과 김현진이 '유일무이 로맨스'에서 로맨스 호흡을 맞춘다.오는 11월 9일 공개되는 '유일무이 로맨스'는 평범한 취준생 공유일(박수영 분)이 톱스타 탁무이(김현진 분)의 매니저가 되면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 스토킹으로 상처를 입은 탁무이와 공유일이 서로의 팬이 되어가는 과정을 담았다. 동명의 네이버웹툰을 원작으로 한다.공유일은 연애와 취업 모두 뜻대로 풀리지 않는 취준생이다. 과거 소설 '별이와 반달'을 발표해 주목받았지만 갑작스럽게 글쓰기를 그만두고 취업 준비에 집중하고 있다. 탁무이는 '별이와 반달'을 좋아했던 독자로, 우연히 공유일이 소설의 작가라는 사실을 알게 된다. 이후 공유일에게 적극적으로 다가가며 두 사람의 관계가 달라지기 시작한다.공개된 커플 포스터에는 서로를 안고 웃고 있는 공유일과 탁무이의 모습이 담겼다. 두 사람은 하얀 장미 꽃다발을 함께 들고 있다. 하얀 장미의 꽃말이 '새로운 시작'인 만큼 두 사람의 관계가 어떻게 발전할지 관심을 모은다.함께 공개된 사진에서는 두 사람의 첫 만남부터 가까워지는 과정까지 확인할 수 있다. 편의점에서 아르바이트하던 공유일은 검은 모자와 마스크로 얼굴을 가린 탁무이를 손님으로 맞이한다. 탁무이가 누구인지 알아보지 못한 공유일은 그를 경계하는 표정을 짓고 있다.이후 공유일의 정체를 알게 된 탁무이는 자신이 좋아하던 소설의 작가에게 적극적으로 다가간다. 다른 사진에는 공유일을 향해 얼굴을 가까이 가져간 탁무이의 모습이 담겼다. 공유일 역시 이전과 달리 탁무이를 의식하는 표정을 보여 두 사람 사이에 생길 변화를 예고했다.'유일무이 로맨스'는 오는 11월 9일 오후 6시 티빙에서 첫 공개된다. 아시아·중동·아프리카에서는 OTT 플랫폼 Viu(뷰), 일본에서는 ABEMA를 통해 선행 독점 공개될 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr