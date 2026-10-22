서인영과 홍진영이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

TEO(테오)의 새 예능 '산독기 프로젝트'에 홍진경, 서인영, 이선빈, 이연이 출연한다. / 사진제공=TEO, 넷플릭스

김태호 PD가 이끄는 제작사 TEO(테오)의 새 예능 '산독기 프로젝트'에 홍진경, 서인영, 이선빈, 이연이 출연한다. 이 가운데 홍진경이 자신의 한계를 극복하고 싶다는 각오를 밝혀 눈길을 끈다.'산독기 프로젝트'는 대자연 속에서 좋은 기운을 찾아 떠나는 피지컬 여행 예능이다. 홍진경을 중심으로 가수 서인영, 배우 이선빈, 모델 이연이 전국 각지의 자연 명소를 찾아 다양한 액티비티에 도전하는 과정을 담는다.22일 공개된 캐릭터 티저에는 홍진경과 이선빈의 일상이 담겼다. 앞서 서인영과 이연의 티저가 공개된 데 이어 두 사람의 평소 생활 방식과 프로그램에 임하는 각오가 소개됐다.홍진경의 티저는 도봉산에 오르는 장면으로 시작된다. 패션업계 등산 모임 '지쳤나요' 크루와 함께 산행에 나선 그는 등산 중에도 가죽 벨트를 착용하는가 하면, 전날 밤 10km를 달렸다고 밝혀 눈길을 끈다. 가파른 바윗길을 오르던 홍진경은 "나는 독기가 점점 생겨"라며 승부욕을 보인다. 정상에 도착한 뒤에는 "이 산 재밌네. 독기가 빠졌다가 생겼다가"라고 말한다. 이어 "나 진짜 독기로 버티고 싶어. 제 한계를, 제 나약함을, 제 어리석음을 넘어서고 싶다"며 자신의 한계를 극복하고 싶다는 의지를 내비친다.티저 말미에는 서인영, 이선빈, 이연과 함께 산행에 나선 모습도 공개된다. 홍진경은 서인영에게 "인영아, 자기 인생 자기가 사는 거야"라며 각자도생을 강조해 웃음을 자아낸다. 이선빈의 티저는 일상을 밀착 관찰하는 '독기 카메라' 콘셉트로 구성됐다. 그는 "이번 주 나의 독기 점수는 80점"이라며 영화 촬영 막바지 당시를 떠올린다. 이어 "체력적으로 제일 힘들 때였고, '버티자, 버티자'라고 생각했던 그 마음을 생각해 보면 80점이 맞는 것 같다"고 설명한다.이선빈은 "구시렁 대마왕인데 포기는 하지 않아"라며 힘든 상황에서도 끝까지 버티는 성격을 이야기한다. 동네를 산책하고 운동하는 일상도 공개한다. 그는 "단점은 체력이 좋지 않다"며 멤버들에게 혼날 것을 걱정하면서도 "노는 체력은 진짜 안 질 자신 있는데"라고 자신감을 보인다. 이선빈은 "다시는 산을 오르지 않겠다고 다짐을 한 사람이다"라고 털어놔 그 배경에 궁금증을 더한다. 평소 등산을 꺼려왔다는 그가 이번 프로그램에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.'산독기 프로젝트'는 다음 달 20일 넷플릭스에서 전편 공개되며, 이후 다른 채널에서도 선보일 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr