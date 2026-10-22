장도연이 '백수 이세돌'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

장도연이 '백수 이세돌'에 출연한다. / 사진제공=KBS

개그우먼 장도연이 '기이한 연애'에서 AI와 데이트를 경험한 데 이어 '백수 이세돌'을 통해 또 한 번 인공지능과 관련된 예능에 출연한다.22일 서울 여의도 KBS 별관 공개홀에서 KBS2 신규 예능 '백수 이세돌' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 전 바둑 선수 이세돌, 가수 정재형, 개그우먼 장도연, 이명섭 PD가 참석했다.'백수 이세돌'은 2016년 알파고를 상대로 전설적인 1승을 거둔 뒤 바둑계를 떠난 이세돌의 리얼 아날로그 생존기를 그린다. AI에 맞서 기계가 대체할 수 없는 삶의 일터로 직접 뛰어드는 이세돌의 모습을 담았다.이날 장도연은 앞서 출연했던 AI 연애 프로그램을 언급했다. 그는 "타 채널에서 AI와 연애하는 프로그램을 했었다. 보신 분들은 아시겠지만 마지막 선택이 불발됐다"고 말했다. 이어 "이유를 생각해 봤는데 내가 너무 인간에게 바라는 걸 AI에게 요구하지 않았나 싶었다. AI는 그냥 헬퍼 정도가 딱 좋겠다는 결론을 내렸다"고 설명했다.장도연은 최근 AI 기술에도 관심을 두고 있다고 밝혔다. 그는 "얼마 전에 AI와 관련된 기사에서 AI가 인간을 못 따라오는 게 감속기와 관절부라는 내용을 봤다. 요즘 계속 AI에 대한 내용들을 주시하고 있다"고 덧붙였다.이세돌과 함께한 소감도 전했다. 장도연은 "우리가 생각하고 있는 이세돌의 이미지가 강해서 만나기 전에 궁금했다. 일을 어떻게 하실지도 궁금했다"고 말했다. 그러면서 "볼 때마다 느낀 게 어떤 일을 하실 때 계산 없이 무대포로 자신이 할 수 있는 것을 최선을 다해 열정적으로 하는 걸 보고 놀랐다. 바둑이 아니어도 성공했을 것"이라며 웃었다.'백수 이세돌'은 23일 오후 10시 30분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr