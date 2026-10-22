이세돌이 '백수 이세돌'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

이세돌이 '백수 이세돌'에 출연한다. / 사진제공=KBS

전 바둑기사 이세돌이 은퇴 후 새로운 직업을 찾아가는 과정에서 느낀 점을 밝혔다.22일 서울 여의도 KBS 별관 공개홀에서 KBS2 신규 예능 '백수 이세돌' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 전 바둑 선수 이세돌, 가수 정재형, 개그우먼 장도연, 이명섭 PD가 참석했다.'백수 이세돌'은 2016년 알파고를 상대로 전설적인 1승을 거둔 뒤 바둑계를 떠난 이세돌의 리얼 아날로그 생존기를 그린다. AI에 맞서 기계가 대체할 수 없는 삶의 일터로 직접 뛰어드는 이세돌의 모습을 담았다.이날 이세돌은 "계속해서 바둑을 대체할 만한 것을 찾는 중에 이 프로그램을 만나게 됐다"라며 말문을 열었다. 이어 "좋은 기회로 여러가지 일들을 해보면서 한 직업에 대해 깊게 들어갔다기보다는 삶이나 사회 전체를 배우는 기회였다"고 말했다.프로그램 출연을 결심한 이유도 밝혔다. 이세돌은 "처음 이 제안을 받고 깜짝 놀랐다. 프로그램 이름만 듣고 꽂히기 어렵다고 생각했는데 꽂혔다. 제목만 봐도 두근거렸다. 설명까지 들으니까 더욱더 좋았다"라며 웃었다.직접 여러 직업을 경험한 소감에 대해서는 "더욱 여러 직업을 존경하게 됐다"고 밝혔다. 그러면서 "육체노동을 체험한다는 게 중요한 게 아니라 육체노동을 통한 나의 변화가 중요하다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.'백수 이세돌'은 23일 오후 10시 30분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr