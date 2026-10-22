배우 강소라가 올타이트리프팅의 새 얼굴이 됐다.올타이트리프팅 측은 강소라를 브랜드 전속 모델로 발탁했다고 밝혔다. 강소라는 앞으로 다양한 브랜드 콘텐츠와 홍보 활동에 참여할 예정이다.강소라는 그동안 영화와 드라마를 오가며 연기 활동을 펼쳐왔다. 작품 밖에서는 운동과 식단 관리 등 꾸준한 자기관리로도 주목받았다. 건강하고 세련된 이미지와 밝고 긍정적인 분위기가 이번 모델 선정에 영향을 미쳤다는 설명이다.브랜드 측은 강소라가 지닌 건강하고 자연스러운 이미지가 자사가 추구하는 방향성과 부합한다고 판단해 전속 모델로 선정했다고 전했다.강소라는 앞으로 올타이트리프팅의 전속 모델로서 다양한 브랜드 캠페인과 콘텐츠를 통해 대중과 만날 계획이다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr