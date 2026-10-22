차우민이 '나혼산'에 출연한다./사진제공=MBC

차우민이 '나혼산'에 출연한다./사진제공=MBC

배우 차우민의 자취 7년 차 귀여운 반려동물 가족과 함께 사는 ‘망원동 라이프’가 공개된다.오는 23일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 배우 차우민의 망원동 ‘우민 하우스’가 최초 공개된다.차우민은 2021년 BL 웹드라마 '플로리다 반점'으로 데뷔, ‘약한영웅 Class 1’, ‘밤이 깊었습니다’, ‘스터디그룹’, ‘고백의 역사’, ‘최애의 사원’, ‘나를 충전해줘’ 등 미스터리, 스릴러부터 로맨틱 코미디까지 종횡무진 활약하며 존재감을 뽐냈다.혼자 산 지 7년 차인 차우민은 망원동의 매력에 반해 4년째 망원동 라이프를 즐기고 있다고 밝힌다. 공개된 사진 속 ‘우민 하우스’는 자전거, 러닝, 캠핑, 책 등 ‘취미 부자’인 그의 취향으로 가득 채워져 있다.어둠 속에서 깨어난 차우민은 소중한 반려동물 가족 챙기기로 아침을 시작한다. 그는 소중한 반려동물 가족들을 소개하며 남다른 애정을 보인다. 또 이들과 가족으로 인연을 맺은 사연도 전한다.차우민은 “매일 운동을 안 하면 몸이 근지러운 사람”이라며 자신의 운동 루틴도 공개한다. 그가 동네 헬스장을 찾아 근력 운동에 몰입한 모습이 포착, 얼굴만 한 팔 근육이 시선을 강탈한다.수영과 유도를 오래 했다는 차우민은 최근 헬스에 빠진 이유도 밝힌다. 6개월 만에 약 13kg을 증량했다며 요즘 운동을 해도 근육통이 안 생긴다라고 뜻밖의 걱정을 밝힌다.차우민이 일명 ‘천국의 계단’이라는 운동 기구를 오르며 땀을 뻘뻘 흘리는 모습도 담겼다. 근력 운동을 하며 강렬한 카리스마를 보여줄 때와 달리, 아득해진 그의 상반된 표정이 웃음을 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr