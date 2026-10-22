정지선 셰프가 유튜브 활동을 잠정 중단한다. / 사진=텐아시아DB

중식 셰프 정지선의 유튜브 채널이 돌연 운영 중단을 알렸다. 제작진은 당분간 영상을 올리지 않겠다고 밝히면서도 구체적인 복귀 시점은 정하지 않았다.21일 유튜브 채널 '정지선의 칼있스마'에는 제작진이 작성한 장문의 글이 게재됐다. 제작진은 "당분간 정지선의 칼있스마에서 새로운 영상을 선보이기 어려울 것 같다"며 채널 운영을 잠정 중단한다고 밝혔다.먼저 제작진은 "그동안 저희 채널을 찾아주시고, 영상을 기다려주시고, 함께 웃어주셨던 모든 분께 먼저 진심으로 감사하다는 말씀을 전하고 싶다"고 인사했다. 이어 "정지선의 칼있스마는 단순히 요리를 보여드리는 채널만은 아니었다"며 "정지선이라는 사람의 새로운 모습을 보여드리기도 하고, 누군가를 만나 함께 요리하며 서로의 이야기를 나누기도 했다"고 돌아봤다.운영 중단에 대해서는 "늘 다음 촬영을 준비하고, 새로운 이야기를 고민하고, 다음 영상으로 인사드리는 것이 자연스러운 일상이었기에 이 이야기를 전하는 마음도 결코 가볍지만은 않다"고 털어놨다. 그러면서 "지금은 잠시 걸음을 늦추고, 각자의 자리에서 지나온 시간을 돌아보며 앞으로의 시간을 준비해야 할 것 같다"고 설명했다.복귀 시점에 대해서도 말을 아꼈다. 제작진은 "이 글이 마지막 인사가 되기를 바라며 쓰는 것은 아니다"면서도 "그렇다고 언제 다시 돌아오겠다고 섣불리 약속할 수도 없기에, 그저 지금 저희가 전할 수 있는 가장 솔직한 마음을 담아 인사드리고 싶었다"고 밝혔다.끝으로 "지금까지 쌓아온 추억이 여기서 멈춰 버리는 것이 아니라, 언젠가 다시 이어질 수 있는 기억으로 남았으면 좋겠다"며 "다시 카메라를 들고, 새로운 이야기를 준비하고, 여러분께 반가운 인사를 건넬 수 있는 날이 오기를 바란다"고 덧붙였다.한편 정지선은 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌1에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 다양한 방송과 유튜브 콘텐츠에서 활동해 왔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr